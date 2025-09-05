李 대통령, 8일 여야 대표와 오찬 회동… 장동혁 대표와 단독 회동도

이재명 대통령이 8일 여야 대표와 오찬을 겸한 회동을 갖는다.

김병욱 대통령실 정무비서관은 5일 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 국정 현안에 대한 허심탄회한 의견 교환을 위해 여야 대표와 회동한다. 다음 주 월요일(8일) 12시 오찬을 겸해 대통령실에서 진행한다”고 밝혔다. 참석자는 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표, 양 당의 당대표 비서실장과 대변인 등이다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석이 배석한다.

이 대통령은 오찬 회동 후 별도로 국민의힘 장 대표와 단독 회동도 진행할 예정이다. 그간 일 대 일 회동을 요구해온 장 대표 측의 의견을 어느 정도 받아들여 합의점을 찾은 것으로 풀이된다.

김 비서관은 “이번 회동은 특별한 의제를 정하지 않고 자유롭게 진행될 예정”이라며 “대통령실은 이번 만남이 국정 운영에 있어 협치와 소통을 강화하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

박지원 기자 g1@segye.com

