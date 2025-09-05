與 “李 피습사건 축소·은폐 재수사하라”…내란특검에 조태용·김상민 등 고발

더불어민주당이 지난해 1월 당대표였던 이재명 대통령을 겨냥한 피습 사건에 조직적 축소와 은폐 시도가 있었다며 관련자들을 내란 특별검사팀(특검 조은석)에 고발했다.

민주당 전현희 정치테러대책위원회 위원장은 5일 내란특검 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검에서 기자회견을 열고 “이재명 당시 민주당 당대표에 대한 정치테러·살인미수 사건을 조직적으로 축소·은폐한 관련자들을 내란특검에 고발하고, 사건에 대한 전면적인 재수사를 촉구한다”고 밝혔다.

더불어민주당 정치테러대책위원회 위원장인 전현희 의원(왼쪽)이 5일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀에 이재명 대통령이 당대표였던 시절 발생한 피습 사건 축소·은폐 의혹 관련자를 고발하기에 앞서 기자회견하고 있다. 오른쪽은 정치테러대책위 소속 김동아 의원. 연합뉴스

민주당이 고발한 관련자들은 조태용 전 국정원장, 김상민 전 국정원장 법률특별보좌관, 김혁수 전 국무총리실 대테러센터장, 정근범 전 국무총리실 대태러정책기획관, 우철문 전 부산경찰청장, 옥영미 전 부산강서경찰서장 등이다.

민주당은 이들을 직권남용과 증거인멸, 허위공문서 작성 및 행사 등의 혐의로 고발했다. 고발장에는 윤석열 정부 당시 국정원과 국무총리실 산하 대테러센터, 경찰 등이 이 대통령 피습 사건을 조직적으로 축소했다는 의혹이 담겼다.

전 위원장은 “이재명 당시 대표에 대한 정치테러·살인미수 사건은 가장 유력한 대통령 후보자를 겨냥해 9개월 간 치밀하게 준비된 정치적 암살 시도”라며 “윤석열 하 국가기관은 초유의 정치테러 사건을 조직적으로 축소·왜곡하는데 앞장섰다”고 짚었다.

앞서 국회 정보위원회 민주당 간사인 박선원 의원은 지난 2일 정보위 전체회의가 끝나고 기자들을 만나 ‘이재명 피습 사건’에 대해 당시 김상민 전 특보가 ‘테러’로 지정하지 말 것을 건의한 보고서가 있었다고 밝혔다. 이외에도 조 전 국정원장, 김 전 대테러센터장 등이 이 사건을 ‘일반 살인미수’ 사건으로 축소·은폐하고자 시도했다는 게 민주당 주장이다.

전 위원장은 “내란특검은 이 사건을 내란 예비행위에 해당하는 정치테러로 재정의하고, 사건을 축소·은폐하고자 시도했던 관련자에 대한 엄정한 수사와 함께 모든 의혹에 대한 철저한 재수사에 나서야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 당 대표였던 지난해 1월 부산 가덕도 신공항 부지 방문 도중 김모씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔렸다. 살인미수와 공직선거법 위반 혐의로 기소된 김씨는 올해 2월 대법원에서 징역 15년이 확정됐다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

