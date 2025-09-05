“억대 매출 달성”…몽벨 X 무신사, 성수 팝업스토어 품절 행렬

몽벨코리아는 지난 8월 21일부터 9월 3일까지 무신사 성수 @대림창고에서 진행한 팝업스토어를 성공적으로 마무리했다고 4일 밝혔다.

팝업스토어에서 몽벨 아이템을 착용한 인플루언서. 몽벨 제공

이번 팝업스토어는 오픈 첫날부터 오픈런 행렬이 이어지며 높은 관심을 입증했다. 특히, 최근 셀럽 착용으로 화제를 모은 트레킹 선글라스와 버사라이트 경량 백팩은 새벽부터 긴 대기줄이 형성될 정도로 높은 인기를 끌며 연일 매진을 기록했다.

팝업 공간은 몽벨의 시그니처 캐릭터 '몬타베어'가 직접 제품을 생산하는 '오리지널 팩토리' 콘셉트로 꾸며져, 브랜드의 헤리티지와 감각적인 무드를 동시에 전달했다. 방문객들은 "몬타베어가 제품을 만드는 듯한 콘셉트가 색다른 재미를 줬다", "핫플레이스 성수에서 몽벨의 헤리티지와 트렌디함을 동시에 느낄 수 있었다"는 반응을 보였다. 특히, 이번 팝업스토어는 약 1억 원의 매출을 기록하며, MZ세대를 중심으로 젊은 고객층의 긍정적인 반응을 다시 한번 입증했다.

몽벨은 이번 성수 팝업을 기점으로 25FW 시즌 핵심 아이템을 주요 백화점에서도 선보일 예정이다. 또한, 9월에는 AK수원점과 더현대 서울, 그리고 신세계 강남점 오픈을 통해 주요 거점 유통망을 확장을 이어가며, 소비자와의 접점을 강화할 계획이다.

한편, 몽벨은 2025년 직수입 제품으로 전환한 이후, 합리적인 가격과 뛰어난 품질을 바탕으로 기존 매니아층의 지지를 유지하는 동시에, 젊은 세대의 관심까지 빠르게 확장하며 국내 아웃도어 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]