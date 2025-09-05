농협경제지주, '한국농협수출협의회 실무자 역량강화 포럼' 개최

농협경제지주가 4일 부산광역시에서 개최한 '한국농협수출협의회 실무자 역량강화 포럼' 에서 장지윤 농협경제지주 식품지원부장(첫줄 왼쪽 5번째), 농협 수출 실무자 등 관계자들이 부산신항을 방문해 기념사진을 촬영하고 있다. 농협경제지주 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 4일부터 이틀간 부산광역시에서 ’한국농협수출협의회 실무자 역량강화 포럼’ 1기를 개최한다.

포럼은 과수, 과채, 가공 등 품목별로 기수를 나눠 총 3기수 체계로 운영되며, 오는 19일까지 순차적으로 실시된다.

포럼에는 농협경제지주 식품지원부, 농협 수출 실무자, 부산세관 및 검역 담당자 총 100여 명이 참석하며 ▲미국 상호관세 발효 등 수출 관련 현안 ▲비관세 장벽 이해 및 사례연구 ▲미국 FDA 규제와 대응 전략 등의 내용이 진행될 예정이다.

또한, 참석자들은 부산신항의 컨테이너 터미널을 방문해 선적과 하역 등의 과정을 직접 확인하고, 농식품 수출 경쟁력 강화를 위한 물류 효율화 방안을 논의한다.

박서홍 농업경제대표이사는 “최근 농식품 수출은 대내외 환경의 높은 불확실성으로 어려움을 겪고 있다”며 “우리 농산물 수출 확대를 위해 수출 실무자의 역량을 강화하는 각종 지원책을 마련하도록 노력하겠다”고 전했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]