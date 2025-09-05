“직장인 점심값을 왜 세금으로 지원?”…정부 지원 사업 ‘시끌’

정부가 추진하는 직장인 밥값 지원 정책을 두고 시민들의 평가가 엇갈리고 있다. 인구감소지역 소재 중소기업 근로자에게 월 4만원 상당의 식비를 지급하겠다는 건데, 세금으로 직장인들의 식비를 지원해주는 것이 맞느냐는 지적과 물가가 더 오를 것이란 우려가 나온다.

지난달 29일 정부가 발표한 2026년 예산안에 따르면 농림축산식품부는 내년부터 ‘직장인 든든한 한끼’ 시범사업을 실시한다. 총 사업비는 79억원으로 인구 감소 지역 소재 중소기업 근로자 5만4000명에게 월 4만원 상당의 식비를 지원하는 내용을 담았다.

사업은 기업 선택에 따라 아침 식사를 1000원에 제공하는 ‘천 원의 아침밥’과 점심시간 외식업종에서 결제한 금액의 20%를 월 4만 원 한도에서 할인해 주는 ‘든든한 점심밥’으로 나뉜다.

높은 물가로 끼니 해결에 부담을 갖는 직장인들의 삶의 질을 제고하고 특히 인구 소멸 지역의 경제를 활성화한다는 취지다. 일부 직장인들은 최근 물가가 오르며 점심 비용 부담이 커진 만큼 일부라도 식대를 지원하면 조금이나마 숨통이 트일 것이란 반응이다.

직장인 김 씨(30대)는 “매일 식당에서 점심 사먹는 비용이 부담됐었는데, 지원금이 나오면 그만큼 저렴하게 식사를 해결할 수 있어서 실효성 있는 대책이 될 것 같다”고 말했다.

반면, 사업에 세금이 투입되는 만큼 타 지역과의 형평성을 지적하는 시민들도 적지 않았다. 또 다른 직장인 이 씨(30대)는 “정부 세금으로 왜 직장인들 밥값을 지원해주나”라며 “이 역시 혜택을 받는 사람만 받게 되고, 식당에서 음식값은 더 오를 것이다”고 우려했다.

이 외에도 당장 식비 자체를 해결할 수 없는 사회적 취약층 및 외곽계층에 대한 지원이 먼저인 것 아니냐는 의견도 나온다.

한편 정부는 대학생 대상 ‘천원의 아침밥’ 지원 사업도 확대할 계획이다. 기존 201개교에서 240개교로 늘려 대상자를 450만명에서 540만명으로 확대하겠다고 밝혔다. 내년 예산은 111억원이다. 예산 169억원을 들여 초등 1~2학년 늘봄학교 대상 주 1회 과일 간식을 지급하는 사업도 신규 시행된다.

