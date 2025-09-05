"사람 위해 디자인한다"…패션 거장 조르지오 아르마니 별세

이탈리아 패션계의 거물 조르지오 아르마니가 4일(현지시간) 사망했다. 향년 91세.

조르지오 아르마니. 로이터 연합뉴스

AFP, 로이터 통신 등에 따르면 조르지오 아르마니 그룹은 성명에서 "끝없는 슬픔 속에 창립자이자 창시자, 그리고 끊임없는 추진력이었던 조르지오 아르마니의 사망을 알린다"고 밝혔다.

그룹은 그가 사랑하는 이들과 함께 한 가운데 눈을 감았다고 전했다.

'우아함의 황제', '미니멀리즘의 거장'으로 불렸던 아르마니는 현대 이탈리아 스타일의 대명사로, 특유의 감각과 사업가의 통찰력을 결합해 연간 약 23억 유로(약 3조7000억원)의 매출을 올리는 회사를 이끌어 왔다.

AP 통신은 아르마니를 가리켜 밀라노 기성복계의 거장이라며 구조적이지 않은 디자인으로 패션계에 혁명을 일으켰다고 평가했다.

아르마니는 1975년 사업 파트너이자 친구였던 세르지오 갈레오티와 함께 자신의 이름을 딴 브랜드 조르지오 아르마니를 설립했다.

‘레 조르지오(Re Giorgio·조르지오 왕)'라는 별칭으로도 불린 아르마니는 광고부터 모델들이 런웨이로 나가기 전 머리 모양을 다듬는 일까지 자신의 컬렉션과 사업의 모든 세부 사항을 직접 챙기는 것으로 알려져 있다.

김기환 기자 kkh@segye.com

