서울 트램 58년 만에 기지개… 2026년 개통 ‘위례선’ 시범주행

서울시가 내년 하반기 개통을 목표로 추진 중인 위례선 트램(사진)이 예비주행시험에 돌입한다. 트램은 서울지하철 5호선 마천역에서 8호선 복정역·남위례역을 운행할 예정이다.



시는 이달 초부터 약 한 달간 한국철도기술연구원 오송시험선 구간에서 위례선 트램에 대한 예비주행시험에 들어간다고 4일 밝혔다. 예비주행시험은 철도안전법에 따른 차량 승인 절차의 일환으로, 실제 선로 5000㎞ 이상을 주행하며 가속·제동·승차감·안전성 등을 종합 점검한다. 특히 트램은 자동차·버스 등과 도로를 공유하며 운행하는 특성상, 안전 확보를 위한 정교한 시스템 점검이 필수적이다.



위례선 전 구간엔 13개 교차로와 횡단보도 35곳이 설치될 예정이다. 시는 예비주행시험을 마친 뒤 올해 하반기부터 본선 구간 종합시험운행을 실시하고 철도 운영기관과 인수·인계를 거쳐 내년 하반기 개통을 목표로 한다.



위례선 트램은 서울지하철 5호선 마천역에서 8호선 복정역·남위례역까지 총 5.4㎞를 운행한다. 노선에는 정거장 12곳, 차량기지 4곳을 만들고 차량 10개를 투입할 계획이다.



트램은 지붕 위 전깃줄이 없는 무가선 방식이다. 또 레이더와 카메라 센서를 융합한 ‘전방 충돌경보 장치’도 설치해 장애물 감지 시 기관사에게 조기 경보를 울리거나, 반응이 없을 경우 긴급 제동장치가 작동하도록 설계됐다.



디자인은 시민 현장 선호도와 서울시 엠보팅(M-Voting) 설문조사 결과를 반영했다. 전체 색상은 위례성을 첫 도읍으로 삼았던 백제 온조왕의 도포에서 영감을 얻은 보라색이다.



트램은 1899년 서울에 처음 도입돼 1968년까지 약 70년간 운행됐다. 내년에 계획대로 개통하면 58년 만에 서울에서 부활한다.



김용학 시 도시철도국장은 “예비주행시험은 위례선트램 개통을 위한 중요한 첫걸음”이라며 “안전하고 쾌적한 트램 운영을 통해 이동약자를 비롯한 시민들의 교통 복지를 증진시키기 위해 모든 시험과 검증을 철저히 실시하고 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

