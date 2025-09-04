원자력환경공단·한국에너지정보문화재단, 고준위 방폐물 관리 소통·협력 MOU 체결

한국원자력환경공단(KORAD)은 4일 한국에너지정보문화재단과 고준위 방사성폐기물에 대한 올바른 정보 제공 및 대국민 인식 제고를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

한국원자력환경공단과 한국에너지정보문화재단이 고준위 방폐물 관리 소통을 위한 업무협약을 맺고 있다. 공단 제공

서울 금천구 소재 한국에너지정보문화재단(KEIA) 본사 회의실에서 열린 이날 업무협약을 통해 양 기관은 각자가 보유한 지식과 정보, 네트워크를 신속하고 원활히 공유해 고준위 방폐물에 대한 국민의 이해를 높이고 지역사회와의 신뢰를 강화하는 데 협력하기로 했다.

주요 협약 내용으로는 고준위 방사성폐기물에 대한 ▲대국민 및 지역주민 대상 홍보·소통 활동 ▲소통을 위한 정보 콘텐츠 개발 및 확산 ▲국내외 동향 등 정보·자료 공유 ▲소통 분야 전문가 양성 및 교육자료 개발 ▲관련 사업 위탁·수행 등 상호 협력 확대 ▲그밖에 대국민 이해도와 지역 수용성 제고에 필요한 사항 등이다.

한국원자력환경공단 2단계 처분시설 공사 현장.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "안전과 투명성을 최우선으로 현장 소통을 강화하고 주민 신뢰를 높이기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

이주수 한국에너지정보문화재단 대표이사는 "책임 있는 정보 제공으로 불필요한 불안과 오해를 줄이고, 필요한 정보를 누구나 손쉽게 접할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

