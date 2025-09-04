최강욱, 조국혁신당 성비위 2차 가해 논란 관련 “명백히 사실과 달라”

더불어민주당 최강욱 교육연수원장은 4일 조국혁신당 성비위 사건과 관련해 2차 가해성 발언을 했다는 의혹이 제기된 것에 대해 “(피해자의) 심적 고통을 사소한 것으로 치부하거나 관련 문제를 제기한 분들을 폄하했다는 것은 명백히 사실과 다르며 제 진의와도 무관한 일”이라고 밝혔다.

더불어민주당 최강욱 교육연수원장. 뉴시스

최 의원은 이날 페이스북에서 “지난 8월 31일 대전 강연을 마치고 질의 답변 과정에서 밝힌 제 견해가 경위와 이유가 어떻든 부적절하거나 과한 표현으로 당사자 분들의 마음에 부담과 상처를 드린 점에 대하여 심심한 사과의 말씀을 드린다”며 “강연 제안을 받을 당시 저는 당직을 맡은 상태도 아니었고, 제 책을 두고 행하는 북토크를 진행하는 것으로 알았기에 정당과 관련한 문제로 발화된 것이 매우 유감스럽기도 하다”고 말했다.

조국혁신당 강미정 대변인은 이날 국회에서 기자회견을 열고 당내 성비위 사건 처리 과정에 대한 문제를 제기하며 탈당을 선언했다.

강 대변인은 “동지라고 믿었던 이들의 성희롱과 성추행, 괴롭힘을 마주했고, 당은 피해자들의 절규를 외면했다”며 “윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워져 있었고 외부 조사기구 설치 요구는 한 달이 넘도록 받아들여지지 않았다. 그 과정에서 피해자들에게는 또 다른 가해가 쏟아졌다”고 주장했다.

이어 “조국 혁신정책연구원장이 수감돼 있는 기간 당원들께서 편지로 (성비위 사건) 소식을 전했고 나온 후에도 피켓으로, 문서로 해당 사실을 자세하게 전한 것으로 안다. 그러나 당도 입장 변화가 없었고 조 원장한테서도 여태 다른 입장을 듣지 못했다”고 말했다.

조국혁신당 강미정 대변인이 4일 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 소속 한 당직자는 지난 4월 상급자에게 성추행을 당했다며 경찰에 고소장을 제출한 바 있다. 최 원장은 이 사건과 관련해 문제제기 한 사람들을 향해 “개돼지”라는 표현을 쓴 것으로 알려지며 2차 가해 논란이 불거졌다.

최 원장은 “당일 현장에 참석한 분들로부터 어떠한 오해나 항의도 받지 않았기에 처음 기자회견 내용을 알리는 소식을 들은 후 많이 당혹스러웠다”며 “제가 강 대변인의 심적 고통을 사소한 것으로 치부하거나 관련 문제를 제기한 분들을 폄하했다는 것은 명백히 사실과 다르며 제 진의와도 무관한 일”이라고 밝혔다.

이어 “저는 당을 이끈 주역인 전 대표가 수감되어 있는 상황에서 당 내부의 여러 사안을 둘러싼 각종 ‘논란’이 있다는 점을 강 대변인을 포함한 혁신당 관계자들로부터 간간이 들어 알고 있었고, 작은 당에서 열정적인 당원과 간부들이 있을 때 벌어지는 논쟁이 필요 이상으로 격화된 경험을 열린민주당 대표 시절 절감한 바가 있었다”고 말했다.

성추행 사건에 대한 피해자의 호소를 ‘논란’으로 언급한 점에서 피해자의 항의가 예상되는 대목이다.

최 의원은 “(열린우리당 시절의) 기억이 떠올라 답변을 드리는 과정에서 필요 이상으로 감정이 실렸고, 그 과정에서 당헌 당규나 법이 정한 절차에 따라 진행되어 명확한 판단과 조치가 이어져야 할 사안을 두고 당사자가 아닌 분들이 사실관계를 예단한 채 과하게 다투는 모습이 있다면 그러한 일은 당의 미래를 위해 바람직한 것이 아니라는 점을 강조하고자 했다”고 말했다.

그러면서 “격화된 논쟁으로 당원들의 우의가 무너져 당이 흔들리는 일은 없어야 한다는 점을 조언한다는 생각에 결과적으로 과한 표현과 예시를 들었던 것”이라고 덧붙였다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 4일 서울 종로구 조계사를 찾아 총무원장 진우스님을 예방하고 있다. 연합뉴스

그는 “이는 현장 강연에서 일관되었던 맥락에 비춰 강연을 귀담아 들어주신 분들도 이해하여 주시리라 생각한다”며 “다만 타당 당원의 입장에서 그간 진행된 혁신당 내의 여러 절차나 논쟁의 맥락을 충분히 숙지하지 못한 상태에서 당사자들이 겪은 감정소모나 고통의 범위를 제대로 헤아리지 못하고 제 진의나 답변의 맥락이 다른 측면으로 받아들여질 수 있다는 점을 간과한 것도 사실”이라고 밝혔다.

이어 “피해자를 대상으로 ‘2차 가해’를 한 것일 수 있다는 지적을 겸허하게 받아들이지만, 맹세코 특정인을 염두에 두고 사안을 무시하거나 당사자를 폄하하려는 생각이 전혀 없이 혁신당과 당원 분들의 전체적인 입장을 감안하여 큰 틀에서 당의 단합이 필요하다는 의미로 밝힌 의견이라는 점은 받아들여 주셨으면 좋겠다”고 강조했다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]