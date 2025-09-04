키작남을 걸러야 하는 이유…심장병에 대머리될 확률 높아

게티이미지뱅크

키가 작은 사람이 키가 큰 사람보다 심장질환과 뇌졸중에 걸릴 위험이 높다는 연구결과가 나왔다.

특히 남성의 경우 심장병에 더해 머리가 벗겨질 확률도 높은 것으로 드러났다.

1일(현지시간) 영국 매체 더선에 따르면 ‘뉴잉글랜드 의학 저널’에는 키와 관상 동맥 심장질환과의 연관성을 알아본 대규모 실험이 진행됐다.

그 결과 키가 152㎝인 사람은 167㎝인 사람보다 관상 동맥 심장질환(CAD) 발병 위험이 무려 32% 더 높았다.

피터 포티노스 박사(Male Excel 의료 책임자)는 이 연구를 인용해 “키가 6.5cm 더 클 때마다 관상 동맥 심장질환의 위험이 13% 낮아진다는 사실을 보여줬다”고 밝혔다.

그는 원인으로 “키가 큰 사람은 상대적으로 더 넓은 동맥과 더 좋은 폐활량을 가지고 있기 때문일 수 있다”고 설명했다.

2023년 브리스톨 의대 연구진도 유사한 분석을 내놓은 바 있다. 어린 시절 키가 큰 사람은 성인이 됐을 때 관상동맥 질환에 걸릴 확률이 더 낮았다는 것이다.

특히 물리학 분야 국제 저명 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)’에 실린 연구에 따르면 7개국에서 2만 2000명의 남성을 추적 조사한 결과 키가 작은 남성일수록 대머리가 될 확률이 더 높다는 충격적인 결과가 드러났다.

피터 포티노스 박사(Male Excel 의료 책임자)는 “이러한 탈모는 어린 시절 발달 과정에서 나타나는 호르몬과 성장 인자의 차이와 관련이 있을 수 있다”며 “탈모가 빠르게 진행되거나, 불규칙적으로 나타나면서 두피 염증이나 가려움증이 동반되는 경우 의사의 진료를 받으라”고 조언했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

