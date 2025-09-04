[단독] 서희건설 회장, ‘나토 3종’ 외 추가 귀금속 전달 정황

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨에게 ‘나토(NATO·북대서양조약기구) 3종 세트’를 전달했다고 자수한 서희건설 이봉관 회장이 김씨 측에 팔찌 등 최소 2종의 다른 귀금속을 추가로 건넨 것으로 보이는 정황을 포착해 사실관계 확인에 나선 것으로 전해졌다.



4일 세계일보 취재 결과 특검팀은 전날 이 회장에 대한 2차 소환 조사에서 자수서에 언급된 나토 3종(반클리프 앤 아펠 목걸이·그라프 귀걸이·티파니 브로치) 외에 다른 귀금속이 추가 전달된 것으로 추정되는 정황을 들며 이 회장을 추궁했다.

이봉관 서희건설 회장이 지난 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실에 출석하고 있다. 연합뉴스

특검은 이 회장이 지난달 11일 제출한 자수서에서 시인한 나토 3종 외에도 팔찌 등 2종이 김씨 측에 전달됐을 가능성을 의심하고 있다. 그중 하나는 257만원 상당의 반클리프 앤 아펠 ‘스위트 알함브라’ 제품으로, 김씨가 2022년 5월 대통령 취임식과 6월 나토 정상회의 순방을 비롯한 각종 공식 일정에서 자주 착용해 화제가 됐다.



특검은 앞서 실시한 압수수색에서 이 회장의 비서실장 최모씨의 모친 A씨가 해당 제품을 구매한 것을 확인했다. 특검은 A씨가 2022년 윤 전 대통령의 취임 전후로 나토 3종 이외에도 최소 2종 이상의 다른 귀금속을 구매한 영수증을 확보한 것으로 전해졌다.



이 회장은 전날 조사에서 특검이 이 팔찌의 구매 이유와 김씨 측에게 전달했는지 등을 묻자 “기억이 나지 않는다”는 취지로 진술했다고 한다. 이 회장 측 변호인은 ‘여전히 기억나지 않는다는 입장인가’ 등 질문에 “확인해드릴 수 없다”고 답했다. 김씨 측 변호인도 해당 팔찌의 출처를 묻는 질문에 “확인해드릴 수 없다”며 “재판에서 다툴 것”이라고 말했다. 특검은 관련 조사가 마무리되는 대로 김씨의 각종 귀금속 수수를 비롯한 추가 혐의를 재판에 넘길 예정이다.

박아름·유경민·최경림 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]