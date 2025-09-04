中 열병식 끝나자마자 치고받은 G2

미국과 중국이 상대국 경제를 압박하는 조치를 취하며 치고받았다. ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리’(전승절)를 계기로 중국이 북한, 러시아와 강한 결속을 과시하고, 이에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 불쾌감을 표현한 직후에 나온 조치로 양국에 드리운 높은 긴장감을 보여주는 것이어서 주목된다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 3일(현지시간) 미국인을 상대로 한 합성 오피오이드 제조 및 판매에 관여한 혐의로 중국 화학업체 광저우 텅웨와 이 회사 대표자 2명을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 합성 오피오이드는 미국에 유행하는 마약 펜타닐 원료로 사용되고 있다. 미국은 멕시코나 캐나다에서 유입되는 펜타닐이 중국으로부터 만들어진 탓에 미국 내 마약 위기가 심각해졌다며 중국에 대한 관세 부과의 명분으로 삼았다.

이번 제재는 시진핑 중국 국가주석이 전승절 행사에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 반미, 반서방 결속을 과시한 직후 나온 조치다.

타미 피곳 국무부 수석부대변인은 성명에서 “재무부의 오늘 조처는 합성 마약이라는 치명적 재앙을 끝내고 광저우 텅웨 같은 기업과 그 대표들이 책임을 지도록 하기 위해 필요한 법 집행 및 외교 수단을 동원함으로써 미국을 다시 안전하게 만들겠다는 트럼프 행정부의 의지를 반영한다”고 밝혔다.

중국 상무부는 4일부터 미국산 ‘차단파장 이동형 단일모듈 광섬유’에 대해 33.3∼78.2%의 관세를 부과한다고 발표했다. 해당 광섬유는 일반 광섬유 대비 차단파장을 높게 조정한 것으로, 해저 케이블이나 장거리 고속 통신 등에 사용된다. 관세 부과와 관련된 조사는 중국 업체인 ‘창페이 광섬유·케이블’의 요청에 따라 지난 3월부터 진행됐다. 상무부는 2011년 4월부터 미국산 비분산형 단일모듈 광섬유에 반덤핑 관세를 부과해오고 있으며, 2018년 7월에 관세율을 기존 4.7∼18.6%에서 33.3∼78.2%까지 인상했다.

