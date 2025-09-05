서울역에 ‘만다린 오리엔탈’ 호텔 들어선다

㈜한화는 서울역 북부역세권 복합개발 사업(조감도)의 호텔 파트너로 세계적 호텔·리조트 그룹인 ‘만다린 오리엔탈’을 선정하고 운영계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 만다린 오리엔탈은 홍콩, 방콕, 뉴욕, 파리 등 전 세계 44개 호텔과 12개 레지던스를 운영하고 있다. 만다린 오리엔탈의 한국 시장 진출은 이번이 처음이다.



한화는 2030년 128개의 객실과 스위트룸으로 구성된 ‘만다린 오리엔탈 서울’을 개관할 예정이다. 인테리어는 세계적 건축 디자이너인 안드레 푸가 맡는다. 한화는 “서울역 북부역세권에 들어설 새 호텔은 뛰어난 연결성을 갖추면서도 프라이빗 클럽을 연상시키는 공간으로 고요하고 아늑한 분위기를 선사할 예정”이라고 전했다.



만다린 오리엔탈 호텔 그룹의 로랑 클라이트만 최고경영자(CEO)는 “역동적인 문화·경제 허브인 서울에 진출하게 돼 매우 자랑스럽다”며 “만다린 오리엔탈은 서울의 본질을 담아내는 경험과 더불어 고객들이 기대하는 서비스와 디자인을 제공할 것”이라고 밝혔다.



서울역 북부역세권 복합개발은 서울 중구 봉래동2가 일원 약 3만㎡ 부지에 연면적 34만㎡, 지하 6층∼지상 39층 규모의 5개 동을 조성하는 도시혁신 프로젝트다. 마이스(MICE, 기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 시설과 프라임 오피스, 호텔, 레지던스, 상업, 문화 공간이 어우러진 대규모 복합단지로 완성될 예정이다.

