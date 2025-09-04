'원조 K-뷰티 아이콘' 이효리, 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' MC 출격

쿠팡플레이 '저스트 메이크업'(JUST MAKE UP) 예고편 영상에 등장한 가수 겸 방송인 이효리. 쿠팡플레이

가수 겸 방송인 이효리가 이번엔 메이크업 서바이벌 예능 MC로 나선다.

쿠팡플레이는 4일 이효리가 진행을 맡은 예능 '저스트 메이크업'(JUST MAKE UP)이 오는 10월 3일 오후 8시 공개된다고 밝혔다.

'저스트 메이크업'은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 모여, 자신만의 색깔로 치열한 경쟁을 펼치는 초대형 메이크업 서바이벌이다.

출연진은 국내 1세대 메이크업 전문가부터 해외에서 메이크업 아티스트, 신예 뷰티 크리에이터·인플루언서까지 총 60명의 아티스트들이 한 자리에 모여 메이크업 대결을 펼친다.

쿠팡플레이 '저스트 메이크업'(JUST MAKE UP) 예고편 영상. 쿠팡플레이

이효리는 K-뷰티·패션의 선두주자이자 아이콘으로서 이 치열한 메이크업 경쟁의 중심에 서서 참가자들의 열정과 실력을 관찰하고 평가하는 MC로 활약할 예정이다.

'저스트 메이크업'은 넷플릭스의 화제 예능작 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' '크라임씬'과 JTBC 예능 '효리네 민박' '싱어게인'을 기획한 윤현준 스튜디오 슬램(SLL) 대표가 맡았다.

이와 더불어 연출은 지난해 방영된 이효리와 그녀의 엄마가 여행하는 모습을 로드무비 형식으로 담아낸 JTBC 예능 '엄마 단둘이 여행 갈래?'의 박성환 PD가 맡아, 두 기획자 모두 또 한 번 이효리와 함께 호흡을 맞춘다.

쿠팡플레이의 신작 예능 '저스트 메이크업'(JUST MAKE UP)은 오는 10월 3일 오후 8시 공개된다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

