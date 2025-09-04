음주단속 피해 경찰관 치고 5㎞ 난폭운전…무면허 40대 검거

[연합뉴스TV 제공. 재판매 및 DB 금지]

음주운전 단속을 피해 경찰관을 치고 난폭 운전을 하면서 도주한 무면허 운전자가 경찰에 붙잡혔다.



인천 서부경찰서는 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 A(43)씨를 붙잡아 검찰에 넘겼다고 4일 밝혔다.



A씨는 전날 오전 10시 40분께 인천시 서구 석남동 도로에서 경찰의 음주단속에 불응하고 5㎞가량을 도주한 혐의 등을 받고 있다.



그는 차량으로 경찰관 B 경위를 치고 도주 과정에서 교통 신호를 무시하는 등 난폭 운전을 한 것으로 파악됐다.



경찰이 현장에서 측정한 A씨의 혈중알코올농도는 0.133%로 면허 취소 수치였다.



그는 면허가 취소된 상태에서 범행했으며, 또 다른 음주운전 범행으로 검찰에 수배된 상태였던 것으로 파악됐다.



경찰은 A씨에게 도로교통법상 무면허운전, 난폭운전, 교통사고처리특례법상 치상, 특수공무집행 등 5개 혐의를 적용했다.



경찰 관계자는 "이미 수배된 상태였던 A씨를 검찰에 인계했다"며 "B 경위는 심하게 다치지는 않았다"고 말했다.

