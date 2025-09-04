‘케데헌’ 소다팝 보고 또 보자…넷플릭스 ‘클립’ 기능 제공

넷플릭스가 작품 속 좋아하는 장면을 원하는 길이만큼 잘라 저장하고 영상으로도 볼 수 있는 ‘클립’ 기능을 제공한다고 4일 밝혔다. 넷플릭스 제공

넷플릭스가 작품 속 좋아하는 장면을 원하는 길이만큼 잘라 저장하고 영상으로도 볼 수 있는 ‘클립’ 기능을 제공한다고 4일 밝혔다.

영상 저장뿐만 아니라 다시 보기와 공유까지도 가능한 이 기능은 지난해 도입된 ‘북마크’의 한 단계 업그레이드로 넷플릭스는 회원들에게 보다 개인화되고 몰입감 있는 엔터테인먼트 경험을 제공할 예정이다.

지난해 도입된 ‘북마크’ 기능은 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 명장면 저장에서 커다란 효과를 발휘했다.

작품 인기 아이돌 그룹 사자 보이즈가 히트곡 ‘Soda Pop(소다팝)’ 무대를 선보이는 장면은 콘텐츠를 통틀어 가장 많이 저장된 순간으로 꼽혔다.

한 단계 더 나아가 ‘클립’ 기능은 영상의 시작과 종료 시점을 모두 지정해 최대 2분 길이로 편집할 수 있다.

작품에서 마음에 드는 부분이 나오면 ‘클립’ 버튼으로 원하는 특정 구간을 저장할 수 있고, ‘나의 넷플릭스’ 탭에서 언제든 다시 보거나 사회관계망서비스(SNS)에도 공유할 수 있다.

넷플릭스 관계자는 “이번 업데이트는 모바일에 최적화된 기능과 디자인을 통해 보다 역동적인 넷플릭스 경험을 여는 출발점”이라고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

