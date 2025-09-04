김병기 “정부조직법, 검찰청 폐지 담아 9월 안 통과”

더불어민주당 김병기 원내대표는 4일 “검찰청 폐지, 수사와 기소의 분리부터 정부조직법 개정안에 담아 9월 안에 통과시킨다”며 “오욕으로 얼룩진 검찰청은 역사 속으로 사라질 것”이라고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 “검찰개혁은 거스를 수 없는 시대정신”이라며 이렇게 말했다. 그는 “민주당은 검찰개혁을 반드시 완수할 것”이라며 “개혁은 신속하게 추진하되 부작용은 극소화시키겠다”고 강조했다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 4일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 “어제 정책의원총회에서 원칙과 기준, 로드맵을 재확인했다”고 했다. 당은 검찰청을 폐지하고 기존 검찰의 수사권을 넘겨받을 중대범죄수사청(중수청)을 행정안전부 산하에 두는 쪽으로 잠정 결론 내린 것으로 전해졌다.

그는 “세부 논의도 계속 이어가겠다”며 “오늘은 법제사법위원회 공청회, 내일은 입법청문회가 열린다. 순조롭게 진행된다면 7일 고위당정협의회에서 중요한 진전이 있을 것”이라고 했다. 이어 “국민께서 이것이면 됐다고 느낄 개혁안을 만들겠다”며 “정의로운 수사와 공정한 기소가 자리 잡을 것이다. 고진감래다. 인고의 시간이 길었던 만큼 그 성과는 국민 모두의 몫이 될 것”이라고 주장했다.

또 김 원내대표는 국민의힘이 ‘김병주 최고위원이 비상계엄 직후 군인들에게 사죄 기자회견을 강요해 군의 정치적 중립 위반을 강요했다’며 고발하겠다고 한 것을 두고 “제정신이냐. 내란을 막기 위해 행동한 것이 어떻게 정치적 공격의 대상이 될 수 있느냐”고 비판했다.

그는 “내란을 막은 것은 국회의원의 책무이자 국민의 명령에 대한 응답”이라며 “김 의원과 함께하겠다. 내란의 망령을 되살리려는 세력과 단호히 맞서고, 헌법과 민주주의를 지켜낸 김 의원과 빛의 혁명을 모욕하는 시도를 절대 용납하지 않을 것”이라고 했다.

김 원내대표는 “한국경제가 성장세를 회복하고 있다”며 “이재명 정부 출범 직후 시행한 민생회복 소비쿠폰 효과가 서서히 나타나고 있다”고 강조하기도 했다. 그는 “오는 22일부터 발급되는 2차 소비쿠폰은 내수와 소비회복을 더욱 앞당길 것”이라며 “대한민국은 지금 회복과 정상화의 길을 힘차게 걷고 있다”고 말했다.

유지혜 기자 keep@segye.com

