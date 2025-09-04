‘파리의 영광’ 재현 나선 韓 양궁대표팀… 홈에서 금 싹쓸이 도전

한국 양궁 리커브 대표팀이 2024 파리 올림픽의 감동을 홈에서 이어간다.

한국 양궁 대표팀은 5일부터 12일까지 광주 국제양궁장과 5·18 민주광장 특설경기장에서 열리는 세계양궁협회 2025 세계양궁선수권대회에 나선다. 홀수 해마다 열리는 이번 대회는 90년 역사를 가진 국제 양궁 행사 중 가장 권위있는 이벤트로 꼽힌다. 이번 대회에는 전세계 76개국 501명 선수들이 모여 리커브와 컴파운드에서 모두 금메달 10개를 놓고 경쟁한다. 이 대회는 2009년 울산에서 열린 뒤 16년만에 한국으로 돌아왔다.

2025광주현대세계양궁선수권대회 개막을 이틀 앞둔 지난 3일 광주 동구 금남로에서 광주세계양궁대회 성공기원 오프닝 쇼 '활의 나라'가 열리고 있다. 뉴시스

파리 올림픽에서 △남자 개인(김우진) △남자 단체(김우진·김제덕·이우석) △여자 개인(임시현) △여자 단체(임시현·남수현·전훈영) △혼성 단체(김우진·임시현)까지 5개 금메달을 쓸어 담은 리커브 대표팀은 전종목 석권에 도전한다. 김우진과 김제덕, 이우석은 태극마크를 달고 이번 대회에 나선다. 파리 올림픽에서 김우진과 숨막히는 접전을 펼쳤던 세계랭킹 1위 브래디 앨리슨(미국)은 개인전과 단체전에서 한국 대표팀을 위협할 요주의 인물이다.

여자 대표팀은 파리 멤버에서 변화가 생겼다. 2020 도쿄 올림픽 영광의 얼굴들이 돌아오면서 안정감이 더해졌다는 평가다. 안산은 도쿄 올림픽 3관왕을 차지했지만 파리 올림픽 낙마와 남성 혐오, 일식당 저격 등으로 힘겨운 시간을 보냈다. 안산은 모처럼 태극마크를 단 만큼 명예회복에 나서겠다는 각오다. 안산과 함께 도쿄 올림픽 단체전 금메달을 합작했던 강채연도 4년만에 돌아왔다. 강채영은 지난 7월 스페인 마드리드에서 열린 양궁월드컵 4차 대회에서 개인전 금메달을 목에 걸었다.

컴파운드 성적도 관심이다. 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서 컴파운드가 정식 종목으로 채택됐기 때문이다. 컴파운드에는 도르래가 달려 리커브보다 정확한 슛이 가능하다. 세트가 아닌 누적 점수제로 승자가 결정되기 때문에 긴장감도 높다. 이 종목에서는 유럽과 북미 선수들이 강세를 보이고 있다. 한국 대표팀은 2020년대 들어서 이 대회 결승에 진출하지 못했지만 최근 상승세를 탔다. 최용희, 김종호, 최은규로 구성된 남자 대표팀은 7월 스페인 마드리드에서 열린 월드컵 4차에서 7년만에 단체전 금메달을 획득했고, 여자 대표팀 한승연과 심수인, 소채원 역시 6월 월드컵 3차에서 단체전 정상에 올랐다.

정필재 기자 rush@segye.com

