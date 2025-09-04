‘선로 무단 침입’ 50대 여성, 운행 중 전동차에 치여 사망

서울 용산구 서빙고역 인근에서 50대 여성이 운행 중인 전동차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

4일 한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 오전 12시20분 서빙고역과 한남역 사이 경의중앙선 선로에서 50대 여성이 전동차와 충돌해 현장에서 숨졌다.

사진=연합뉴스

코레일은 이 여성이 방호 울타리를 넘어 선로 구역에 무단으로 들어갔다가 변을 당한 것으로 파악하고 있다고 밝혔다. 사고 열차는 문산에서 청량리로 향하는 경의중앙선 막차였으며, 당시 정상 운행 중이었던 것으로 조사됐다. 철도안전법에 따르면 철도 운영자의 승낙 없이 선로에 출입하거나 통행하는 행위는 금지돼 있다.

사고 당시 열차에는 승객 35명가량이 탑승하고 있었으나 다친 사람은 없는 것으로 확인됐다. 코레일은 사고 직후 모든 승객을 안전하게 하차시킨 뒤 택시를 연계해 각자 목적지까지 이동할 수 있도록 지원했다.

경찰은 현재 정확한 사고 경위와 여성의 선로 진입 배경에 대해 조사를 진행하고 있다.

이예림 기자 yeah@segye.com

