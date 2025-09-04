아모레퍼시픽, 화장품의 날 맞아 시각장애인 대상 점자 생활용품 기부

아모레퍼시픽이 오는 7일 ‘화장품의 날’을 맞아 점자스티커가 부착된 생활용품 1000여개를 시각장애인에게 기부한다고 4일 밝혔다.

아모레퍼시픽, 전국 시각장애인 대상 점자스티커 부착한 생활용품 1천여 개 기부. 아모레퍼시픽 제공

장애인의 화장품 접근성을 높이기 위한 지속적인 노력의 일환으로, 앞으로도 다양한 포용 프로그램을 운영할 계획이다.

이번 기부는 올해 법정기념일로 지정된 ‘화장품의 날’을 기념해 진행하며, 취지에 공감한 아모레퍼시픽 임직원들도 자발적 봉사활동 형태로 참여해, 점자스티커를 제품에 직접 부착하고 장애 인식 교육에도 함께했다.

점자스티커는 아모레퍼시픽 본사에 근무 중인 시각장애인 직원들로 구성한 유니버설 자문단과 협업하여 기획부터 샘플 검수까지 전 과정을 함께 제작했다.

화장품이나 생활용품 중 스킨, 로션, 샴푸, 린스 등 주요 10개 제품군에 점자를 표기했으며, 점자를 읽지 못하는 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 알파벳과 숫자에 양각 처리를 더해 접근성을 높였다.

아모레퍼시픽 관계자는 “장애, 성별, 연령에 관계없이 모두가 편리하게 자신만의 아름다움을 누릴 수 있도록 앞으로도 포용적 제품과 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

