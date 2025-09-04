해스텐스 침대, 더힐피부과에 도입...의료와 휴식의 결합

서울 프리미엄 피부과클리닉 더힐피부과가 럭셔리 수면 브랜드 해스텐스(Hästens)의 2000T 모델을 도입하여 의료적 케어와 휴식을 결합한 새로운 힐링 스페이스를 선보였다.

더힐피부과는 ‘피부와 마음에 숨을 불어넣는 프리미엄 힐링 스페이스’를 지향하며, 고급스러운 프라이빗 공간과 최첨단 장비 그리고 피부과 전문의 1:1 맞춤 케어를 통해 고객에게 아름다움과 지속 가능한 건강을 제안해왔다. 이번 해스텐스 2000T 도입은 이러한 방향성을 한층 강화하는 선택으로, 편안한 진료와 최상의 휴식을 동시에 만족시키는 공간을 완성했다.

1852년 스웨덴에서 시작된 해스텐스는 천연 소재와 수작업 전통으로 잘 알려진 글로벌 수면 브랜드다. 현재 전 세계 왕실과 유명 인사들에게 사랑받으며, 최고의 숙면을 제공하는 브랜드로 자리매김하고 있다. 그 중에서도 해스텐스 2000T는 브랜드의 대표 프리미엄 모델로, 1억 원대에 달하는 아이코닉 라인업이다.

수만 개의 천연 말총·코튼·양모·린넨을 정교하게 수작업으로 레이어링한 구조를 갖추고 있으며, 말총은 탁월한 통기성과 복원력을 지녀 체온을 유지하고 높은 통기성으로 수분을 원활히 배출한다. 이러한 소재와 구조 덕분에 2000T는 자연스러운 스프링 효과로 최적의 지지력과 쾌적함을 제공하며, 해스텐스를 상징하는 대표적인 모델로 꼽힌다.

더힐피부과 관계자는 “해스텐스 서울과 함께한 2000T 도입은 단순한 인테리어를 넘어, 고객에게 ‘치유와 회복’을 동시에 제공하는 새로운 케어 환경을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 더힐피부과는 건강한 아름다움과 프리미엄 휴식을 동시에 경험할 수 있는 공간으로 발전해 나가겠다”고 전했다.

