‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프의 ‘원픽’…스텔라 아르투아 엠버서더 됐다

벨기에 프리미엄 맥주 스텔라 아르투아가 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 우승자 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프와 함께 ‘스타 스탠다드(The Star Standard)’ 캠페인을 벌인다.

벨기에 맥주 브랜드 스텔라 아르투아 브랜드 앰버서더 권성준 셰프. 스텔라 아르투아 제공

스텔라 아르투아는 스타 셰프 권성준을 브랜드 앰버서더로 발탁했다고 4일 밝혔다. 요리에 대한 엄격한 기준과 원칙을 지향하는 권성준 셰프가 항상 최고 기준의 품질을 추구하는 브랜드 가치에 부합한다는 것이 발탁 이유다.

캠페인명 ‘스타 스탠다드’는 별처럼 빛나는 최고 기준과 최상의 가치를 추구한다는 의미를 담았다. 권성준 앰버서더는 스텔라 아르투아와 함께 최상의 품질 기준을 바탕으로 전 세계 소비자들에게 완벽한 맥주 경험을 선사하겠다는 캠페인 메시지를 전파할 예정이다.

스텔라 아르투아는 캠페인을 기념해 권성준 앰버서더와의 협업 한정판 패키지 ‘고메 챌리스 나폴리 맛피아 에디션’을 선보인다.

이번 에디션은 성배 모양의 브랜드 전용잔 ‘챌리스’에서 영감을 받아 디자인한 5단 도자기 접시 세트, 권성준 셰프가 직접 개발한 레시피를 담은 레시피 카드, 스텔라 아르투아 캔맥주로 구성됐다. 스텔라 아르투아를 상징하는 붉은 컬러가 돋보이는 도자기 접시 세트에는 에피타이저부터 디저트까지 다양한 요리를 담을 수 있어 특별한 식사 분위기를 연출할 수 있다.

레시피 카드에는 ‘스텔라에 브레이징한 소고기찜’, ‘가지 카포나타’, ‘샤프란 리조또’, ‘티라미수’ 등 스텔라 맥주와 어울리는 4가지 요리 레시피가 담겼다. ‘고메 챌리스 나폴리 맛피아 에디션’은 오는 5일부터 전국 이마트 및 GS25, CU 등의 주요 편의점 애플리케이션, 데일리샷, 카카오톡 선물하기 등을 통해 만나볼 수 있다.

권성준 셰프는 9일(현지 시각) 뉴욕에서 열리는 스텔라 아르투아의 글로벌 행사 ‘렛츠 두 디너’에 한국 앰버서더 자격으로 참석한다. 권성준 앰버서더는 문화, 예술, 스포츠 등 200여 명의 세계적인 유명 인사들이 모인 자리에서 한국 미식의 위상을 알리고 권 셰프의 대표 요리 ‘밤 티라미수’도 선보일 예정이다.

스텔라 아르투아 제공

스텔라 아르투아 브랜드 매니저는 “권성준 앰버서더는 완벽함을 추구하는 집요한 열정과 장인정신으로 최고의 미식을 구현하는 셰프”라며 “다양한 활동을 통해 전 세계 소비자에게 최상의 맥주 경험을 선사하겠다는 브랜드 철학을 계속 홍보할 것”이라고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]