“자음생크림 체험해볼까”…설화수, 카카오톡 선물하기 통해 팝업 기회 제공

설화수가 카카오톡 기프트X 서비스를 통해 설화수 도산 플래그십 스토어에서 진행되는 특별한 체험 프로그램을 제공한다고 4일 밝혔다.

‘카카오톡 기프트X(GiftX)’는 구매한 제품과 함께 해당 브랜드의 다양한 오프라인 서비스를 결합해 제공하는 선물 서비스다. 설화수는 2024년 4월부터 이 서비스를 통해 고객들에게 특별한 브랜드 경험을 제공하고 있다.

카카오톡 기프트X를 통해 설화수 제품을 선물 받은 고객은 설화수 도산 플래그십 스토어에서 진행되는 팝업 행사인 ‘설화수 SECRET HOUSE’를 체험할 수 있다.

이번 팝업의 주제는 ‘설화수 피부 장수(Skin longevity) 스토리와 자음생크림의 자생력’이다. 팝업에서는 인삼의 고귀함을 오감으로 경험하는 ‘인삼정원’, 자음생크림의 헤리티지를 찾아보는 ‘히든 아카이브’, 회복, 재건, 유지 등 자음생크림의 핵심 효능을 주제로 한 미션을 완성하는 ‘비밀연구실’, 자음생라인을 자유롭게 체험하고 제품의 효능을 느껴보는 ‘피부 밀도의 방’, 시크릿 하우스의 비밀을 풀고 리워드를 획득하는 ‘피부시간 금고’ 등의 프로그램을 선보인다. 루프탑에서 제공되는 ‘인삼 젤라또’도 함께 즐길 수 있다.

이외에도 카카오톡 기프트X 참여 고객을 위한 특별한 선물도 준비되어 있다. 받는 이의 행복을 지켜주는 호랑이와 기쁨을 전하는 까치가 그려진 ‘호작도 기프트 박스’에 담긴 설화수 베스트셀러 제품과 홍삼 발효차가 함께 제공되어 더욱 특별한 브랜드 경험을 선사한다.

설화수 관계자는 “이번 카카오톡 기프트X 서비스가 고객들에게 설화수의 브랜드 철학과 가치를 깊이 있게 전달하는 특별한 경험이 되기를 기대한다”라며 “앞으로도 다양한 고객 체험 프로그램을 지속적으로 선사하며 글로벌 럭셔리 뷰티 시장에서 설화수의 위상을 더욱 강화해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 서비스는 9월 4일부터 21일까지 카카오톡 선물하기를 통해 설화수 제품을 선물 받은 고객이 신청할 수 있다. 체험 프로그램은 9월 12일부터 28일까지 설화수 도산 플래그십 스토어에서 진행되며, 매주 화요일부터 일요일까지 매일 8회 운영된다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

