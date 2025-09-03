현직 후배 검사, 또 임은정 직격… “수사 개념조차 모르면 어쩌나”

정성호 법무부 장관의 검찰개혁안을 ‘공개 저격’한 임은정(사법연수원 30기) 서울동부지검장을 향해 검찰 내부에서 또 다시 비판 목소리가 터져나왔다. 이번에는 2018년 일명 ‘강원랜드 수사외압 의혹’을 폭로했던 안미현(연수원 41기) 서울중앙지검 검사가 “계속 검사장 역할이 아닌 ‘검사 장의사’ 역할만 하려 한다면 원하는대로 사법붕괴가 된 후 역사가 ‘사법붕괴 5적’에 윤석열(전 대통령)과 나란히 임은정이라는 이름을 올릴 것”이라고 맹폭했다.

3일 법조계에 따르면 안 검사는 이날 검찰 내부망 이프로스에 올린 ‘친애했던 임은정 검사장님, 정녕 윤석열처럼 되시려는 겁니까’란 제목의 글에서 이 같이 지적했다. 안 검사는 앞서 임 검사장이 지난달 29일 촛불행동 등이 주최한 ‘검찰개혁의 쟁점은 무엇인가’ 긴급 공청회에 토론자로 나와 검찰의 보완수사권 폐지를 주장한 일을 언급하며 “후배 검사인 저는 참담한 심정”이라고 적었다. 그는 “한때 검찰의 문제점과 검찰개혁을 저와 함께 논하던 순수하고 아름다운 영혼이었던 임 선배는 지금 어디에 있는 것이냐”고 되물었다.

안 검사는 우선 “어떻게 현직 검사가 대통령의 인사에 공개적으로 비난을 할 수 있느냐”고 따졌다. 임 지검장이 토론회에서 이진수 법무부 차관을 비롯해 법무부에 검찰개혁을 방해하는 ‘5적’이 있다면서 문재인정부 때의 검찰개혁의 실패를 답습해선 안 된다고 목소리를 높인 것을 지적한 것이다. 안 검사는 “대통령 인사에 노골적으로 개입하는 이런 검사의 오만함이 오늘날 검찰해체의 논거 중 하나가 된 것 아니냐”고 했다.

이어 안 검사는 임 지검장이 ‘검찰은 보완수사권도 가지면 안 된다’는 취지로 발언한 것을 두고 “수사의 개념조차 모르면 어찌하느냐”고 되물었다. 그는 검찰의 보완수사로 시신 없는 살인사건에서 살해 동기를 밝혀낼 전자정보를 확보한 일을 거론했다. 안 검사는 “검사장께서 제게 말씀하신 ‘좀 더 나은 곳으로 이어지도록 오늘을 바꾸는 것’이 억울한 피해자와 유족들의 한을 외면하라는 것이냐”고 덧붙였다.

안 검사는 “송치된 구속 사건에 있어서 검찰의 보완수사가 남용된 사례가 있느냐”고도 따졌다. 그는 “임 검사장 말대로 된다면 그것은 검찰개혁이 아니라 형사사법체계의 붕괴 아니냐”고 부연했다.

특히 안 검사는 “정의로운 검사라고 칭송하는 여론을 등에 업고 차장검사를 건너뛰고 검사장이 된 후 검사로서 수사권을 남용하고, 검찰총장 옷을 벗자마자 대선에 직행해 대통령이 된 후 극우 팬들의 목소리에 갇혀버린 윤석열처럼, 임 검사장께선 정치적 중립성을 저버린채 검사로서 특정 정치세력의 목소리를 대변해 대통령의 인사권에 개입하고, 보완수사권마저 없애야 한다고 주장하며 극좌 팬들의 목소리에 갇혀 향후 국회의원, 법무부 장관, 공소청장 자리를 꿈꾸고 계시는 건가”라고 일갈했다.

앞서 공봉숙 서울고검 검사(연수원 32기·전 서울중앙지검 2차장검사)가 지난달 29일 이프로스에 글을 올려 “정신 차리기 바란다”고 임 검사장을 직격한 바 있다. 공 검사는 임 검사장을 겨냥해 “검사 생활 20여년 동안 보완수사를 안 해 봤느냐”며 “정치인들이 정략적인 판단을 우선하는 것은 익히 아는 바이고 형사절차를 접하지 못한 일반 시민들은 보완수사에 대해 잘 알지 못하니 그런 말을 할 수도 있다고 생각하지만, 검사 일을 해 본 사람이라면 도무지 할 수 없는 말을 했다”고 적었다.

