‘폐암 사망’ 조리실무사 첫 순직 인정

유치원 급식실에서 일하다 산업재해 판정을 받고 투병 중 숨진 조리실무사가 순직을 인정받았다. 공무직인 조리실무사의 순직 인정은 이번이 처음이다.



3일 충북교육청에 따르면 인사혁신처는 전날 도교육청에 고 이영미 조리실무사에 대한 공무 수행 사망자(순직) 승인 결정을 통보했다. 고인의 사망이 개인적인 질병이 아닌 학교 급식실의 특수한 근무 환경으로 인해 발생한 업무상 재해임을 공식 인정한 것이다.



고인은 2000년 충북 음성의 한 유치원에 입사해 조리 실무사로 일했다. 이후 2021년 3월 폐암 3기 진단을 받았고 지난해 3월 서울업무상질병판정위원회는 산재를 승인했다. 휴직에 들어간 이씨는 병원 치료와 요양을 이어오다 지난해 9월 숨졌다.



그동안 공무직 조리 실무사는 일하다 질병에 걸려 숨지더라도 공무원이 아닌 비정규직 근로자 등의 이유로 순직 인정이 어려웠다. 하지만 ‘공무원재해보상법’ 제정 등으로 공무직 역시 ‘산업재해보상보험법’ 규정에 따라 업무상 사망으로 인정되면 공무원과 차별 없이 동일하게 순직으로 인정받을 수 있게 됐다.



순직이 인정되면 유족급여와 장례비 등 경제 보상은 산재 보상 기준을 적용한다. 국가보훈부에 국가유공자, 보훈보상대상자 등록 신청도 가능하다. 인사처 관계자는 “순직 판단의 필요요건은 산재 인정이며 이후 (인사처) 재해보상심의회 판단이 이뤄진다”며 “공무 수행 중 사망자에 대한 국가 예우 범위가 확대됐다는 점에서 의미 있는 결정이라고 본다”고 말했다.



충북에서 폐암으로 산재가 인정된 급식조리 공무직은 고인을 비롯해 모두 4명이다. 나머지 3명은 산재 인정을 받아 치료비 등을 지원받고 퇴직한 상태다. 윤건영 충북교육감은 이날 기자회견에서 “고인의 헌신적인 노고를 기리며 유가족에게 깊은 애도를 표한다”며 “학교 급식 조리종사자들의 근무 환경과 건강 문제에 대한 사회적 관심을 높이고 안전한 근무환경을 조성해야 한다는 강력한 울림을 전달하는 계기가 될 것으로 보인다”고 말했다.

청주=윤교근 기자, 박진영 기자

