‘반독점 소송’ 구글, 회사분할 ‘최악’ 면했다

세계 최대 포털 기업 구글이 반독점 소송에서 검색 엔진인 크롬 등을 매각해야 하는 ‘최악’의 상황을 피했다.



2일(현지시간) 로이터와 AP 통신 등에 따르면 미국 워싱턴 연방법원 아미트 메흐타 판사는 이날 온라인 검색 시장의 구글 독점 해소를 위한 1심 최종 판결을 내리고 구글의 브라우저 크롬 매각이 불필요하다고 밝혔다.

사진=EPA연합뉴스

메흐타 판사는 구글의 크롬 매각에 대해 “매우 복잡하고 위험성이 크다”고 판결했다. 구글의 안드로이드 운영체제 역시 매각할 필요가 없다고 판단했다. 구글이 애플과 삼성 등 스마트폰 제조사 등에게 지급해 온 수십억 달러의 비용은 시장과 소비자에게 상당한 피해가 줄 수 있다는 이유로 완전히 중단할 필요는 없다고 밝혔다. 구글은 애플과 삼성 등 스마트폰 제조사와 브라우저 개발사 등에 구글의 검색 엔진이 우선적으로 사용할 수 있게끔 배치하는 대가로 매년 수백억 달러를 지불해왔다.



다만, 재판부는 구글이 스마트폰 등 기기 제조업체들과 새 기기에 경쟁사 제품을 설치하지 못하도록 하는 독점 계약을 맺지 못하도록 결정했다. 구글이 검색 엔진 배포 대가로 금액을 지불하는 건 괜찮지만, 자사의 검색 엔진만 탑재하는 조건으로 금전을 지불해서는 안 된다는 취지다. 온라인 검색 시장의 경쟁을 촉진하기 위해 구글이 경쟁사들과 데이터를 공유해야 한다고도 판시했다.



앞서 미 법무부는 구글을 상대로 검색 엔진인 크롬 매각과 애플과 삼성 등에 대한 금액 지불 금지, 데이터의 경쟁사 공유 등을 법원에 제안한 바 있다. 구글은 검색 데이터 공유 주장에 대해서도 “사실상 우리의 지식재산권(IP)을 매각하라는 것과 같다”고 반발했다.



이번 판결로 구글의 온라인 시장 반독점 소송 1심 재판은 미 법무부가 2020년 10월 소송을 제기한 이후 5년 만에 일단락됐다.



뉴욕타임스(NYT)는 이번 판결에 대해 “인터넷 시대 첫 독점 해소 방안 판결로, 20여년 전 MS의 반독점 판결 이후 가장 중요한 기술 규제 시도로 평가된다”고 전했다. 구글, 법무부 모두 항소할 것으로 예상돼 최종 판결까지는 앞으로 수년이 더 걸릴 것으로 보인다.

김범수 기자 sway@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]