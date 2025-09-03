“생명 살리는 헌혈이 곧 내 건강 지키는 일”

“누군가의 생명을 살리는 데 도움이 되는 것이 곧 내 건강을 지키는 일이라는 마음으로 시작했습니다.”



지난 24년간 꾸준히 헌혈하며 400회라는 기록을 세운 송태규(63) 전북도혈액원 헌혈홍보위원은 3일 이렇게 소회를 밝혔다. 송 위원은 교사로 재직 중이던 2001년 5월 첫 헌혈을 시작한 뒤 이달 2일까지 한 달도 거르지 않고 총 400회의 헌혈에 참여했다.

24년 동안 헌혈 400회를 달성한 송태규씨(왼쪽 두 번째)와 그의 가족이 손가락으로 사랑의 하트를 만들며 대기록을 축하하고 있다. 전북도혈액원 제공

학창 시절 체중 미달로 헌혈을 하지 못했던 아쉬움이 그의 헌혈 인생의 출발점이었다. 그는 “고교 2학년 때 처음 헌혈을 해보려 했으나 체중 미달로 불가능했다”며 “한동안 잊고 있다가 고교 교사생활을 하면서 문득 학창 시절이 생각나 헌혈에 재도전하게 된 것이 계기가 됐다”고 말했다. 그의 꾸준한 생명 나눔은 가족으로까지 확산됐다. 아들 호선씨는 200회 달성을 앞두고 있고, 딸 하늘씨도 이미 140회를 넘어섰다. 여기에 며느리와 사위까지 동참하면서 송씨 가족은 총 800회의 헌혈이라는 드문 기록을 세웠다.

