추미애 ”CCTV 속 尹, 젊은 교도관에 ‘검사 27년 했다·손대지 마!’… 추한 모습만”

윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 본 추미애 더불어민주당 의원은 3일 “추하디추한 모습만 확인했다”고 비판했다.

국회 법제사법위원장인 추 의원은 이날 SNS(사회관계망서비스)에 “체포영장을 모면하려 한참 나이 차이가 나는 젊은 교도관들을 상대로 온갖 술수와 겁박을 늘어놓는 궁색하고 옹졸한 모습뿐이었다”고 밝혔다.

추 의원은 또 윤 전 대통령이 최근 변호인 접견에서 ‘군인들과 군에 대한 탄압을 멈추고, 모든 책임은 군 통수권자였던 내게 물어라’고 했다는 발언을 거론하며 “말만 번지르르하게 하지 말고 정녕 책임을 지는 자세를 보여라”고 촉구했다.

추 의원은 윤 전 대통령이 ‘한때 대통령이셨던 분 아닌가, 옷을 입어달라’는 지적을 듣고도 “나 검사 27년 했다”, “내 몸에 손대지 마라”, “이거 따르면 앞길이 구만리인 여러분 어떻게 할 거냐”라고 반발했다고 전했다.

이어 “(윤 전 대통령은) 내란의 밤에 불법 명령을 내리고, 사령관들에게 따르라고 거듭 재촉해 군 간부들의 신세를 망쳐놨다”며 “재판 거부와 수사 방해, 회피로 책임지기를 거부하면서 자다가 봉창 두드리는 소리를 하고 있다”고 목소리를 높였다.

아울러 윤 전 대통령과 김건희 씨를 겨냥해 “내란 부부가 쌍으로 허언증이 심하다”고 했다.

민주당과 조국혁신당 소속 법사위원들은 지난 1일 윤 전 대통령이 수감 중인 서울구치소를 찾아 체포영장 집행 당시의 영상을 확인했다. 윤 전 대통령은 1·2차 집행 시도에서 속옷 차림으로 반발했다고 한다.

