‘케데헌’ 넷플 최다 시청 콘텐츠 등극

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(사진·‘케데헌’)가 영화와 쇼를 통틀어 역대 넷플릭스에서 가장 많이 시청된 콘텐츠로 등극했다. 영화의 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘골든(Golden)’은 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 3주 연속 1위를 기록하며 OST 인기도 이어지고 있다.



3일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’은 지난달 31일까지 누적 2억6600만 시청 수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록했다. 이는 기존 넷플릭스 최대 흥행작이던 ‘오징어 게임’ 시즌1의 시청 수(2억6520만)를 넘어선 수치다.



기존 영화 부문 1위였던 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈 주연의 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2021년, 2억3090만)도 큰 차이로 앞질렀다. 해당 수치는 지난주(8월 25∼31일) 집계 기준으로, ‘케데헌’은 이 기간 3010만 시청 수를 기록하며 신작들을 제치고 주간 1위 자리를 지켰다.



팬덤 문화도 확산되고 있다. 지난달 23~24일 북미권 극장에서는 관객들이 함께 노래를 부르며 영화를 감상하는 싱어롱 특별 상영이 열렸다. 넷플릭스는 싱어롱 버전의 ‘케데헌’을 별도로 공개했다.



OST 역시 글로벌 음악 시장을 강타하고 있다. 미국 빌보드는 2일(현지시간) 발표한 차트 예고 기사에서 영화의 메인 OST ‘골든’이 ‘핫 100’ 싱글차트에서 3주 연속 1위를 차지했다고 밝혔다. 이번 집계 기간 동안 ‘골든’은 전주 대비 4% 증가한 3530만 스트리밍 수를 기록했다. ‘골든’ 외에도 ‘케데헌’ OST 수록곡 ‘유어 아이돌(Your Idol)’이 4위, ‘소다 팝(Soda Pop)’이 5위, ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’이 9위에 올랐다.



빌보드는 “‘핫 100’에서 3주 이상 정상을 지킨 K팝 곡은 BTS의 ‘버터’(10주)와 ‘다이너마이트’(3주)에 이어 ‘골든’이 세 번째”라고 설명했다. 여성 가수가 부른 K팝 곡으로는 최초 기록이다.



한편 ‘골든’을 부른 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재와 가수 오드리 누나, 레이 아미는 이달 7일 뉴욕 UBS 아레나에서 열리는 2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA) 시상식에 시상자로 참석할 예정이다.

이규희 기자 lkh@segye.com

