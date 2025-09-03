"오는 8일 '블러드문' 보러 오세요"… 영천 보현산천문과학관서 관측행사

경북 영천시는 오는 8일 새벽 보현산천문과학관에서 개기월식 '블러드문'(빛의 산란으로 지구에서 달에 전달되는 빛 가운데 파장이 긴 붉은 색만 도달해 붉게 보이는 달) 관측행사를 연다고 3일 밝혔다.

행사 당일 오전 1시 26분쯤 달이 지구 그림자에 가려지기 시작해 2시 30분쯤 완전히 가려진다.

영천 '블러드문', 영천시 제공

이후 블러드문 상태는 오전 3시53분까지 이어지고, 이후 달은 지구 그림자 밖으로 나온다.

월식이 일어나기 전 과학관 앞마당에서 개기월식의 의미와 관측 방법에 대한 강연을 진행한다.

또 야외에 있는 여러 대의 천체망원경을 이용해 달과 토성, 성운, 성단 등 다양한 천체를 관측하는 시간도 마련한다.

이날 월식은 천체망원경에 연결된 고해상도 카메라로 촬영해 '보현산별빛축제' 유튜브 계정으로 실시간 중계한다.

행사는 누구나 무료로 참석할 수 있다. 따뜻한 옷과 돗자리, 쌍안경 등 개인 관측장비를 지참하면 된다.

최기문(사진) 영천시장은 "3년만에 돌아온 블러드문을 가족들과 함께 관측하면서 신비로운 우주 현상을 직접 보고 느끼는 시간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

영천=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]