나란히 서 밀착 과시한 북중러 정상…'반서방 연대'로 뭉치나

북한과 중국, 러시아 정상이 3일 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열린 전승절 80주년 행사에서 탈냉전 이후 처음으로 한 자리에 서는 역사적인 장면이 연출됐다.



'반미'라는 공동 기치로 묶인 북중러 최고지도자가 서방 중심 국제질서에 대항하며 뭉친 것이다.

시진핑(가운데) 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 함께 3일(현지 시간) 베이징 톈안먼광장에서 열린 '중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)' 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다.

이날 행사 초반부터 김정은 국무위원장과 시진핑 국가주석, 블라디미르 푸틴 대통령은 내내 붙어 다니는 모습이었다.



시 주석은 행사장에 들어서는 외국 귀빈들을 영접하면서 김 위원장과 푸틴 대통령과 악수 시간엔 더 긴 시간을 할애하고 다른 한 손으론 상대방 팔을 터치하는 등 북한과 러시아 정상을 향해선 유독 친밀감을 드러냈다.



기념 촬영에서도 시 주석을 중심으로 우측에 푸틴 대통령, 좌측에 펑리위안 여사를 끼고 그 옆에 김 위원장이 섰다.



이후 열병식을 지켜볼 망루로 향하는 동안 시 주석 우측에 푸틴, 좌측에 김 위원장을 주축으로 선두 대열을 유지하며 밝은 분위기에서 대화를 나누는 모습도 포착됐다.

(250903) -- BEIJING, Sept. 3, 2025 (Xinhua) -- Parade guards are pictured during a grand gathering to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War in Beijing, capital of China, Sept. 3, 2025. (Xinhua/Wang Fei)

푸틴 대통령이 시 주석 쪽을 바라보며 손짓으로 무언가를 열정적으로 설명하는 것을 김 위원장이 환한 웃음으로 경청하는 모습도 보였다.



망루에서도 푸틴-시진핑-김정은 3명이 중심에 자리했다.



공교롭게도 최근 이재명 대통령이 일본에 이어 미국을 연이어 방문하며 한미일 협력에 힘을 실은 상황과 비교되면서 '한미일 대 북중러'라는 구도가 부각되는 모양새가 됐다.



윤석열 정부에서 도약한 한미일 협력 기조는 이번 정부도 이어받는 흐름이고, 북러·중러가 밀착하는 와중에 김정은의 전승절 참석을 계기로 북중관계도 회복되면서 북중러 구도도 마지막 퍼즐이 맞춰지는 형국이라는 분석이 나온다.



이날 망루에서 상징적으로 보여준 북중러 밀착은 3국의 이해관계가 맞아떨어진 결과다.

Front from left, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un arrive at a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

북한으로서는 중국과 관계 회복을 통해 우크라이나전 종전이 가시화한 상황에서 러시아에 편중된 외교정책의 폭을 넓히는 한편 경제협력까지 노릴 수 있다.



두진호 한국국가전략연구원 유라시아센터장은 "북한은 안러경중(안보는 러시아와, 경제는 중국과 협력한다는 의미)이라는 투트랙을 취하는 것이 중장기적으로 실익이라고 여길 것"이라고 짚었다.



중국은 미국 중심 국제질서에서 탈피한 다자주의를 밀어붙이고 있고 세계질서 재편의 주도권을 쥐려하는데, 북러가 지지세력이 될 수 있다.



국제사회에서 고립된 러시아도 중국과 북한은 든든한 우군이다.



다만 북중러 구도가 일회성 이벤트일지, 고착화할지를 놓고는 전문가마다 관측이 엇갈린다.

CHINA, BEIJING - SEPTEMBER 3, 2025: Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, First Lady Peng Liyuan, North Korea's leader Kim Jong Un, and Belarusian President Alexander Lukashenko (L-R centre) pose for a group photo ahead of a military parade marking the 80th anniversary of victory over the militarist Japan and the end of World War II. Sergei Bobylev/POOL/TASS/2025-09-03 10:29:19/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

먼저 북중러는 전통적으로 양자 관계가 중심이고 한미일과 다르게 제도화 수준이 낮은 만큼 장기적으로 진전될 가능성은 작다는 분석이 있다.



한미일 3국이 2023년 캠프데이비드 정상회의를 발판 삼아 각 분야에서 협력 틀을 다져나가는 것과 달리 북중러는 3국을 묶을 시스템이 없다는 것이다.



이번 전승절 계기 북중러 3국 정상회의가 개최되지 않는다면 이런 분석에 더욱 힘이 실릴 전망이다.



강준영 한국외대 국제지역대학원 교수는 "북한과 러시아는 문제 국가인데 중국이 굳이 앞에 나서서 그걸(북중러) 할 이유가 별로 없다"고 말했다.



박원곤 이화여대 교수도 "중국이 진영주의에 반대한다는 목소리를 내는 마당에 북중러 구도를 얘기하기엔 쉽지 않아 보인다"며 "북중러 정상이 가운데 서서 그 구도가 부각됐지만 실체화되기까지는 한계가 있을 것"이라고 내다봤다.

3일 서울 중구 서울역에 설치된 TV에 중계되는 중국 전승절 열병식 행사에서 시진핑 중국 국가주석과 우원식 국회의장이 악수하는 장면이 나오고 있다.

반면 북한과 중국, 러시아(옛 소련 포함) 지도자가 베이징에서 한자리에 모이는 것이 66년 만이라는 점에서 본격적인 신냉전 구도를 알리는 신호탄이라는 해석도 나온다.



두진호 센터장은 "북중러 협력의 서막을 연 것"이라며 "비군사적·외교 부문에서 신뢰구축을 위한 실질적인 조치를 모색하지 않을까 한다"고 예상했다.



이 경우 한미일 대 북중러의 갈등 구도가 부각될 수 있고, 중국·러시아와 관계도 포기할 수 없는 한국 입장에선 상당히 곤혹스러울 수 있다는 우려도 나온다.



북핵 문제 해결을 위한 중국의 역할도 더는 기대하기 어려워질 수 있다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]