‘케데헌’ 신드롬에 결국 넷플 최다 시청…OST는 BTS와 동급

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 신드롬을 일으키면서 ‘오징어 게임’이 보유한 최다 조회수를 갈아치웠다. 넷플릭스 역대 최대 기록이다.

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 역대 최다 시청 기록을 세웠다. 넷플릭스 제공

3일 넷플릭스가 발표한 시청 순위에 따르면 케이팝 데몬 헌터스는 누적 조회수 2억6600만회, 시청 시간 4억4340만시간으로 집계됐다. 이는 기존 오징어게임 시즌1의 누적 조회수 2억6520만시간, 시청 시간 22억520만시간)을 넘어선 것이다. 영화와 쇼 부문을 합쳐 지금까지 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠 1위다.

영화 부문에서 2위는 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2021년·2억3천90만 시청 수)가 차지했다.

넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수를 비교해 이용자가 가장 많이 본 영화와 쇼를 집계한다. 케이팝 데몬 헌터스는 공개일이 6월 20일이어서 아직 2주간 누적 시청 수를 집계할 기간이 남아 있다. 당분간 1위 자리를 유지할 전망이다.

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’의 활약을 그린다. 넷플릭스 제공

이와 함께 케이팝 데몬 헌터스의 OST 중 하나인 ‘골든(Golden)’은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 정상을 지켰다. 2주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 3주 핫100 1위다.

그동안 핫100에서 3주 이상 1위를 기록한 K팝은 각각 10주와 3주 1위를 차지한 방탄소년단(BTS)의 ‘버터(Butter)’와 ‘다이너마이트(Dynamite)’뿐이었다.

또 다른 케이팝 데몬 헌터스 OST인 ‘유어 아이돌’과 ‘소다팝’, ‘하우 잇츠 던(How It's Done)’은 각각 4위와 5위, 9위에 이름을 올렸다.

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 ‘사자보이즈’. 저승사자들이 헌트릭스를 막기 위해 결성한 K팝 보이그룹이다. 넷플릭스 제공

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 ‘사자보이즈’. 극 중 이들이 부른 노래 ‘소다팝’도 인기를 끌고 있다. 넷플릭스 제공

케이팝 데몬 헌터스는 낮에는 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’로, 밤에는 비밀리에 퇴마사로 활동하는 헌트릭스의 루미·마라·조이가 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기다. 저승사자들이 K팝 보이그룹 ‘사자보이즈’로 정체를 숨기고 등장해 방해하지만 헌트릭스는 세상을 구한다. K팝 아이돌과 무속 신앙이라는 한국적인 요소를 흥미롭게 담아내면서 전세계적으로 주목받고 있다.

케이팝 데몬 헌터스의 감독인 매기 강은 최근 tvN 예능 프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “한국을 대표하는 이야기를 만들 자격이 있을까 고민하기도 했다”며 “이 작품은 ‘7년간 써내려간 한국 문화를 향한 러브레터’”라고 말했다. 이어 “캐릭터들을 통해 ‘우리 안에는 누구나 감추고 싶은 부분들이 있는데, 불안과 두려움을 완전히 없애진 못하더라도 그것을 인정할 수 있는 내면의 힘을 키워야 한다’는 보편적 메시지를 전하고 싶었다”고 덧붙였다.

