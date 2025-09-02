"슈퍼스타 횡성, 너도 가수다"…횡성군민 대상 11일까지 참가자 모집

횡성군민의 숨은 가창력을 뽐내는 축제 ‘2025 제2회 횡성군민 노래자랑 슈퍼스타 H, 너도 가수다’가 오는 10월 31일 오후 2시에 열린다.

올해로 두 번째를 맞는 횡성군민 노래자랑은 한국예총 횡성지회가 주최·주관하고 횡성군이 후원한다. 횡성중앙새마을금고, 퀸즈포크 등 지역 기업의 협찬으로 진행된다.

지난해 처음 열린 노래자랑은 군민들의 폭발적인 호응 속에 열띤 경연이 펼쳐지며 성황리에 마무리된 바 있다.

참가 신청은 오는 11일까지 횡성예총 홈페이지를 통해 가능하다. 횡성군민이라면 누구나 신청할 수 있다. 등록 가수는 제외된다.

예선은 13일 횡성문화예술회관 소공연장에서 열린다. 이 무대를 통과한 실력자들은 10월 31일 본선 무대에 오른다.

시상은 대상 1명 100만원, 최우수상 1명 50만원, 우수상 1명 30만원, 인기상 1명 20만원 등 총 4개 부문으로 마련됐다. 모든 상금은 지역 상품권으로 지급돼 지역경제에 활력을 불어넣을 전망이다.

본선 당일 현장 관람객들을 위해 다양한 경품 이벤트도 준비돼 있다. 무대를 즐기러 온 군민들에게 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.

자세한 내용은 횡성예총 사무국으로 하면 된다.

정재영 횡성예총 회장은 “누구나 노래로 주인공이 될 수 있는 무대를 마련했다” 며 “군민들의 재능이 마음껏 발휘되고 세대와 세대를 잇는 문화축제가 될 것”이라고 말했다.

횡성=배상철 기자 bsc@segye.com

