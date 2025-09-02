조국 “극우정당 영향 받아 2030 극우화, 주장 철회 생각 없어”

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 2일 경북 포항시 북구 죽도시장을 찾아 상인과 대화하고 있다. 뉴시스

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 2일 청년층 극우화 발언과 관련해 “국민의힘이라는 극우 정당의 영향을 받아 2030세대 일부가 극우화 경향을 보이고 있다. 주장을 철회할 생각이 전혀 없다”고 밝혔다.

조 원장은 이날 경북 포항 죽도시장을 찾은 자리에서 기자들과 만나 “제가 링크를 공유했더니 국민의힘에서 비난을 퍼부었지만 이는 제 주장이 아니라 사실”이라며 “제2당이자 제1야당인 국민의힘이 급속히 극우화하고 있다”고 지적했다.

이어 “윤석열 전 대통령 재입당 논의와 전한길 씨 추종 행태는 보수가 아니라 극우”라며 “그런 길로는 한국 보수가 더 살아날 수 없다”고 일갈했다.

조 원장은 극우화 문제의 원인을 짚는 것이 정치의 책무라고 강조했다.

그는 “청년이든 아니든 극우화는 대한민국 정치를 가로막는 심각한 현상”이라며 “현실을 외면할 것이 아니라 원인을 고민하고 해결책을 찾는 것이 정당의 임무”라고 말다.

아울러 “일부 청년의 극우화까지도 저를 포함한 기성세대의 책임”이라고 덧붙였다.

한편 앞서 조 원장은 지난달 MBC 라디오에서 “20·30대 남성이 70대와 유사한 극우 성향을 보인다”고 언급해 야권의 강한 반발을 산 바 있다.

이후에도 ‘20대 남성 3명 중 1명은 극우 성향을 보인다’는 조사 결과를 다룬 언론 보도를 소셜(SNS)에 공유하기도 했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

