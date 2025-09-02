온라인 달군 ‘트럼프 사망설’… “美 제도 불신·정치양극화 단면”

지난달 말 미국 온라인은 ‘트럼프 사망설’로 뜨거웠다. 관련 게시물, 영상은 수백만건의 조회 수를 기록했다. 골프장에서 포착된 사진으로 일단락되긴 했지만 일각에서는 ‘대역설’까지 나왔다. 트럼프 대통령 사망설 소동이 미국 내 제도 불신과 정치 양극화의 단면을 보여준다는 분석이 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

백악관은 1일 트럼프 대통령이 2일 오후(미 동부시간) 백악관 집무실에서 “발표(announcement)”를 한다는 내용의 일정 공지를 보냈다. 내용은 알리지 않았다. 트럼프 대통령이 지난달 26일 국무회의 이후 공식 석상에 모습을 드러내지 않으면서 30일 오전까지 X(엑스)에는 ‘트럼프가 죽었다’는 내용의 해시태그(#TRUMPISDEAD, #TRUMPDIED)가 수십만건 게시되고 틱톡에서도 관련 영상이 수백만 조회 수를 기록하는 등 ‘트럼프 사망설’이 온라인을 달군 뒤인지라 공식 일정 공지만으로도 관심이 쏠렸다.



지난달 30일 트럼프 대통령이 손녀와 함께 골프장을 찾은 모습이 포착되고, 관세와 관련한 법원 판결을 비판하는 글을 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올리면서 논란은 일단락됐지만, 여파는 쉬 가시지 않았다. 2일 트럼프 대통령의 ‘발표’는 사망설 소동 이후 트럼프 대통령이 처음으로 대중 앞에 직접 나서는 자리다.



백악관은 지난 7월 올해 79세인 트럼프 대통령이 만성 정맥부전을 진단받아 치료 중이라며 그의 멍자국으로 인한 건강이상설에 해명을 한 바 있다. 당시 백악관은 대통령 주치의의 서한까지 공개하며 해당 증상이 70대 이상에게 흔하고 트럼프 대통령의 건강이 매우 양호하다고 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인. AP연합뉴스

이번 사망설은 고령인 트럼프 대통령의 건강이상설과 공식 일정 부재 등이 겹쳐 만들어진 사태다. J D 밴스 부통령이 노동절 연휴 직전 공개된 USA투데이 인터뷰에서 트럼프 대통령이 건강하다면서도 ‘끔찍한 비극’이 생긴다면 준비돼 있다고 말한 것도 한몫했다. 미국 부통령은 대통령 유고 시 권한을 승계한다.



지난 1월 82세로 퇴임한 조 바이든 전 대통령 역시 건강이상설을 넘어 사망설에 시달렸다. 특히 마가(MAGA·Make America Great Again)로 대표되는 극우 진영에서 바이든 대통령이 이미 2020년 암살됐고 대역으로 대체됐다는 루머가 돌았고, 트럼프 대통령은 지난 5월에도 직접 이 내용을 트루스소셜에 공유했다.



미국 대통령이 연이어 건강이상설, 사망설의 대상이 된 것은 1차적으로 연이어 고령 대통령이 재임하고 있기 때문이지만, 본질적으론 미국 정치의 혼란을 보여준다는 분석이 나온다.



정치학자인 이언 브레머 유라시아그룹 대표는 X에 “인터넷에서는 ‘푸틴이 죽었다’, ‘시진핑이 죽었다’는 소문이 수없이 퍼졌다. 이제 트럼프에게 똑같은 일이 일어나는 것은 대통령의 건강보다 미국 내 정보와 제도에 대한 불신 상태를 더 잘 보여준다”고 지적했다. 권위주의 국가에서 정보 부족과 제도 불신으로 일어나는 일이 미국에도 발생하고 있다는 뜻이다.



사회학자이자 저술가인 로버트 바솔로뮤는 미 심리학 매체인 사이콜로지투데이에 이날 기고한 글에서 “소셜미디어는 검증되지 않은 주장들을 증폭시키는 데 악명이 높다”며 “여러 소셜미디어 게시물은 트럼프의 죽음이 은폐되고 있다고 시사했는데, 이는 정치인과 주류 언론에 대한 광범위한 불신을 반영한 것으로 보인다”고 분석했다.

워싱턴=홍주형 특파원 jhh@segye.com

