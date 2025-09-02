“너무 따스해” 뷔와 함께한 컴포즈커피 광고…조회수 5000만 돌파

컴포즈커피는 브랜드 모델 뷔와 함께한 신규 광고 캠페인 영상이 공개 2주일 만에 누적 조회수 5000만건을 돌파했다고 2일 밝혔다. 컴포즈커피 제공

‘커피를 커피답게’라는 브랜드 슬로건과 신메뉴 ‘V COMPOSED’를 알리는 영상으로 유튜브와 인스타그램 등에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

세 가지 음료의 매력을 섬세하게 담아낸 연출과 뷔의 스토리텔링이 브랜드 철학과 자연스럽게 맞닿으며 소비자들에게 강렬한 인상을 남겼다.

은은한 음악과 따뜻한 영상미 속에서 커피 한 잔이 현대인에게 전해주는 위로와 휴식을 표현한 장면들이 깊은 공감을 끌어냈다는 평가도 이어졌다.

영상을 본 누리꾼들 사이에서는 “이번 광고 너무 따스해 나를 안아주는 느낌”, “지친 시간을 포근하게 안아주고 위로해줬다” 등의 반응이 나왔다.

컴포즈커피 관계자는 “앞으로도 고객들과 더욱 긴밀하게 소통하며 공감대를 넓혀가겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

