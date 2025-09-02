SM그룹, 박찬숙 감독이 이끄는 서대문구청 여자 농구단 후원

2일 오전 서울 서대문구 북아현문화체육센터에서 열린 SM그룹의 서대문구청 여자 농구단 후원 협약식에서 박찬숙 농구단 감독, SM그룹 우오현 회장, 이성헌 서대문구청장 그리고 최진교 서대문구체육회장(사진 왼쪽부터)이 기념사진을 촬영하고 있다. SM그룹 제공

SM그룹은 2일 국내 실업농구와 생활체육 활성화에 힘을 보태는 차원에서 서울 서대문구청 여자 농구단을 후원한다고 밝혔다.

SM그룹은 이날 오전 선수단 훈련장소인 서울 서대문구 북아현문화체육센터에서 이성헌 서대문구청장, 우오현 회장 등이 참석한 가운데 후원 협약식을 열었다.

자리에는 팀을 이끄는 박찬숙 감독을 비롯한 선수단 전체와 최진교 서대문구체육회장 등도 참석했다.

박찬숙 감독은 1979년 서울 세계농구선수권대회와 1984년 LA 올림픽 은메달의 주역으로 한국 여자농구를 대표하는 스타플레이어 출신이다.

2023년 3월 창단해 선수 8명 등 총 13명으로 구성한 농구단은 지난해 4월 경북 김천에서 열린 전국실업농구연맹전을 시작으로 같은 해 이어진 3개 전국대회에서 ‘무패 우승’으로 화제가 됐다.

농구단은 다음달 부산에서 개최되는 전국체육대회에는 서울시 대표로 출전해 2년 연속 금메달을 노린다.

SM그룹은 선수단 처우와 복리후생 개선, 훈련비 등 구단 운영을 지원한다. 본사(신촌사옥) 소재 관할 지자체와 보조를 맞춰 체육을 포함한 다양한 분야에서 지역사회와 동반성장할 수 있는 추가 지원방안도 적극 검토해 나가기로 했다.

SM그룹 우오현 회장은 “후원이 더 강하고 단단한 팀으로 도약하는 계기가 되길 바란다”며 “농구단이 앞으로 쓸 승리의 역사에 함께하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]