락앤락, 메트로 카페 핸들 세라믹 텀블러 3종 출시

락앤락은 커피 본연의 맛을 살려주는 ‘메트로 카페 핸들 세라믹 텀블러’ 3종을 새롭게 선보인다고 2일 밝혔다.

메트로 카페 핸들 세라믹 텀블러. 락앤락

지난해 출시된 메트로 카페 세라믹 텀블러는 내부를 세라믹 코팅 처리해 스테인리스 특유의 금속 맛이 나지 않고, 커피 본연의 맛을 즐길 수 있는 것이 특징이다. 색과 냄새 배임을 최소화해 장기간 사용해도 깨끗하고 위생적이라 출시 이후 꾸준히 사랑받고 있다.

이번에 새로 나온 텀블러 3종은 휴대성과 사용 편의성을 강화했다.

710ml와 900ml 제품은 수납형 탑핸들을 적용해 이동 때 편리하다. 사용하지 않을 때에는 손잡이를 뚜껑 안으로 넣어 깔끔하게 보관할 수 있다. 1.2L 제품은 대용량 사용에 최적화된 듀얼 손잡이 구조로, 이동 시에는 탑핸들을, 테이블 위에서는 사이드 핸들을 활용할 수 있어 더욱 편리하다.

마개는 두 가지 타입으로 구성해 상황에 따라 교체 가능하다. 이중 진공 더블 월 구조로 710㎖ 텀블러는 최대 41시간 보냉·7시간 보온, 900㎖는 최대 52시간 보냉/9시간 보온할 수 있다. 1.2ℓ 텀블러는 최대 72시간 보냉·12시간 보온을 유지한다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]