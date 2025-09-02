여수세계섬박람회 D-365 기념행사, 5일 박람회장 해양광장서 개최

‘2026여수세계섬박람회 D-365 기념행사’가 오는 5일 여수세계박람회장 해양광장에서 펼쳐진다.

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회는 섬박람회 개막을 1년 앞두고 여수시민의 역량 결집과 사전 붐업 분위기 조성을 위해 이번 행사를 마련했다.

‘2026여수세계섬박람회 D-365 기념행사’ 포스터. 조직위 제공

조직위에 따르면 섬박람회 주행사장은 8개의 전시관에 들어갈 콘텐츠 윤곽이 드러났으며, 이달 말 착공해 내년 6월 준공 예정이다. 부행사장인 개도와 금오도는 섬 캠핑장, 카약·카누 체험, 갯벌 체험 등 다양한 섬 체험 프로그램을 준비하고 있다.

현재까지 13개국 14개 도시가 섬박람회 참여를 확정한 상태로 30개국 목표 달성은 무난할 것으로 보인다. 섬박람회는 지역과 함께 만드는 행사로 준비하는 만큼 이번 D-365기념행사는 시민과 함께하는 다채로운 이벤트로 준비했다.

먼저 지역 어린이 합창단과 여수시립국악단이 식전 공연으로 행사의 시작을 알린다. 이어 오후 6시 20분부터 공식 행사가 진행되며, 입장권 오픈식과 함께 1호 구매자 선정 이벤트가 펼쳐진다. 1호 입장권 구매자에게는 섬박람회 개막식과 기획공연 초청권 등이 주어진다.

이날 행사에는 금오도, 거문도 등 섬 주민이 직접 참여해 섬박람회의 가치를 알리고, 관람객과 함께하는 성공개최 퍼포먼스 세리머니도 진행한다.

섬박람회 메시지를 담은 드론 불꽃 라이트쇼가 여수 밤하늘에 펼쳐지며, 송가인·마이클 리·아이비·홍지민 등 인기 가수들이 출연해 여수의 가을밤을 환상적인 음악과 조명으로 물들일 예정이다.

D-365 기념행사에 참석한 사진을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 SNS 이벤트 또한 시민 참여도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

공동조직위원장 정기명 여수시장은 “이번 기념행사는 국내외 관광객 유치를 위한 중요한 사전 홍보의 장으로서 매우 큰 의미를 가진다”며 “이번 행사를 통해 박람회에 대한 시민들의 기대감을 높이고 성공개최의 붐을 이어갈 수 있기를 바란다”라고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두달 간 여수 돌산 진모지구, 금오도, 개도, 여수세계박람회장 일원에서 펼쳐진다.

여수=김선덕 기자 sdkim@segye.com

