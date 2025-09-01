청주 시외버스터미널 매각안 심의 제외…의회 또 파행

청주시의회 여야가 시외버스터미널 매각 문제를 놓고 다시 한번 대립각을 세웠다.



시의회 행정안전위원회는 1일 회부안건 심사를 통해 청주시 공유재산 관리계획안(3건) 중 시외버스터미널 민간 매각안을 심의 대상에서 제외했다.

청주시외버스터미널. 연합뉴스

앞서 행안위는 시가 시외버스터미널 매각을 추진하면서 충분한 공론화 과정을 거치지 않았다며 지난달 28일 더불어민주당 주도로 공유재산 관리계획안 심의를 보류했다.



보류 결정 후 이날 재심사 자리가 마련됐으나, 국민의힘 의원들은 졸속 매각이라는 민주당의 주장에 동의할 수 없다며 지난 심사 때 표결에 불참한 데 이어 이날은 아예 참여하지 않았다.



그 결과 2건 가결, 1건 심의 제외로 공유재산 관리계획안이 수정 의결됐다.



수정 의결안은 재적의원의 4분의 1 이상이 요청하면 본회의에 부의할 수 있다.



이번 제96회 임시회 마지막 본회의는 오는 5일 열린다.



따라서 시의회 다수당인 국민의힘이 본회의에서 시외버스터미널 매각안을 표결에 부쳐 통과시킬지 주목된다.



시외버스터미널은 청주여객이 기부채납 후 1999년 3월부터 무상으로 사용해왔다.



내년 9월 임대 기간이 만료됨에 따라 시는 노후한 시설을 현대화하기 위해 매각을결정하고 이 같은 내용이 담긴 공유재산 관리계획안을 의회에 제출했다.



이 의안은 시외버스터미널, 상가동, 택시승강장 토지(2만5천978㎡)와 건물(연면적 1만4천600㎡)을 시의회 동의와 감정평가를 거쳐 매각 입찰을 진행하는 것이 핵심이다.

