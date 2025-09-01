합참의장 진영승… 대장 7명 전원 교체

이재명정부가 1일 출범 후 처음으로 단행한 군 수뇌부 인사에서 대장 7명을 전원 교체했다. 12·3 비상계엄 사태 등의 여파로 현역 대장들이 모두 인사 대상에서 배제돼 후속 인사 폭도 커질 전망이다.



정부는 이날 오후 현역 군인 서열 1위 합동참모의장과 육·해·공군참모총장, 한·미연합군사령부 부사령관 등 7명의 4성 장군 인사를 내정해 발표했다.

합참의장에는 전략사령관인 진영승(사진) 공군 중장(공사 39기), 육군참모총장에는 육군 미사일전략사령관 김규하 중장(육사 47기), 해군참모총장에는 합참 군사지원본부장 강동길 해군 중장(해사 46기), 공군참모총장에는 공군교육사령관 손석락 중장(공사 40기), 한·미연합사 부사령관에는 육군 5군단장 김성민 중장(육사 48기), 육군 지상작전사령관에는 1군단장 주성운 중장(육사 48기), 2작전사령관에는 지상작전사령부 부사령관 김호복 중장(3사 27기)이 각각 진급 및 보직됐다. 김 육군참모총장 내정자는 12·3 비상계엄 사태로 기소 휴직 상태인 박안수 총장 임기가 종료되는 10월까진 직무대행으로서 업무를 수행할 예정이다.



국회 인사청문회 대상자인 합참의장을 제외한 6명의 4성 장군 보직자는 2일 국무회의 의결을 거쳐 이재명 대통령이 임명할 예정이다.

