“韓, 나토에 무기수출 2위… 방산 신흥강자로”

한국이 튀르키예와 함께 신흥 무기 수출 강국으로 부상하고 있다고 영국 시사주간지 이코노미스트가 지난달 31일(현지시간) 보도했다.



스웨덴 싱크탱크 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)가 지난 3월 발간한 ‘국제무기거래 동향, 2024’ 보고서에 따르면 한국은 2020∼2024년 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국에 두 번째로 많은 무기를 수출한 나라인 것으로 집계됐다. 점유율은 6.5%로 프랑스와 같다. 1위는 세계 최대 무기 수출국인 미국(64%)이다.

기동하는 K2 전차. 연합뉴스

한국은 이 기간 나토 회원국에 무기를 수출한 점유율이 이전 5년보다 4.9% 늘었다. 또 전 세계에서 10번째로 무기를 많이 수출한 국가로 나타났다. 품목별로 보면 탱크와 야포는 대수 기준으로 한국이 미국을 제치고 전 세계에서 가장 많은 숫자를 수출한 것으로 조사됐다. 전투기 부문에서는 미국과 프랑스에 이어 세 번째라고 이코노미스트는 전했다. 또 과거 세계 무기 시장을 삼분하던 러시아와 유럽이 주춤하는 사이, 한국과 튀르키예가 빈자리를 차지했다고 짚었다. 러시아의 경우 우크라이나 전쟁으로 막대한 장비 손실을 겪으면서 자국 군대 재건에 우선순위를 두고 있고, 유럽 방산업체들은 냉전 종식 후 축소했던 생산 능력을 완전히 회복하지 못했다는 평이다.



이코노미스트는 한국 방위산업의 강점으로 신속한 납기, 경쟁력 있는 가격을 꼽았으나 숙련 인력들이 서방 기업으로 빠져나가는 현상이 이미 발생하고 있다고 지적했다. 튀르키예는 2020년 20억달러(약 2조8000억원)였던 무기 수출액을 2024년에는 70억달러(약 9조7000억원) 이상으로 끌어올리며 급성장했다.

김범수 기자 sway@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]