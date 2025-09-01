유엔총회 앞… 美, 팔레스타인 여권소지자 비자 중단

도널드 트럼프 미국 행정부가 팔레스타인 여권 소지자들에 대해 방문비자 발급을 중단했다. 이달 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하려는 시도를 저지하기 위한 것으로 보인다. 이스라엘도 요르단강 서안지구 병합을 내각회의 공식 의제로 상정하며 팔레스타인 독립 국가 수립을 막아서고 있다.



지난달 31일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 국무부는 최근 팔레스타인 여권 소지자들에 대한 방문비자 발급을 중단하는 조치를 전 세계 미국 대사관과 영사관에 하달했다. 이번 조치는 가자지구에서 온 팔레스타인인들뿐 아니라 요르단강 서안지구에 살거나 팔레스타인이 아닌 다른 지역에 거주하는 팔레스타인인들에게도 적용된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이는 앞서 가자지구 주민들의 입국을 저지했던 국무부의 결정을 확대한 것이다. 지난달 16일 국무부는 가자지구 주민들의 모든 방문 비자 승인 절차를 일시 중단한 데 이어 29일 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 국가수반과 팔레스타인 당국자 80명의 비자 발급을 거부 또는 철회한 바 있다.



국무부의 결정은 프랑스, 영국, 호주, 캐나다 등 국제사회의 팔레스타인 국가 승인 추진을 저지하려는 시도로 풀이된다. 당초 아바스 수반은 대표단을 이끌고 유엔총회에 참석해 연설을 진행할 예정이었다. 가디언은 “이 새로운 조치는 트럼프 행정부를 팔레스타인 국가 건설을 완강히 거부하는 이스라엘의 정부와 더욱 결부시키고 있다”고 짚었다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스

이스라엘도 이날 베냐민 네타냐후 총리 주재 안보 내각회의에서 팔레스타인 국가 인정 움직임에 대응하기 위해 서안지구 병합을 공식 의제로 상정했다.



로이터통신은 이 조치가 정확히 언제 어디까지 적용될지는 불분명하고, 이를 위해서는 장기간의 입법 절차가 필요하다고 짚었지만 이번 서안지구 병합 논의는 국제사회의 거센 비난이 잇따를 것으로 예상된다. 서안지구는 국제법에 따라 명목상으로는 팔레스타인 자치정부가 행정권을 지닌 곳이지만, 실제로는 이스라엘이 점령한 땅에 유대인 정착민들을 보내 정착촌을 건설하고 살도록 하고 있다. 국제사회는 이를 이스라엘의 불법 점령으로 간주하고 있다.



한편 예멘의 친이란 후티 반군이 수도 사나 등지의 유엔 산하 세계식량계획(WFP), 유엔아동기금(UNICEF) 사무실로 강제 진입해 직원 11명을 구금했다. 최근 이스라엘군 공습으로 총리 등 수뇌부를 대거 잃은 후티 반군이 서방에 대한 본격적 보복에 나선 것으로 풀이된다. 후티는 2023년 10월 가자지구 전쟁 발발 이후 팔레스타인 지지를 명분으로 이스라엘과 홍해를 지나는 선박에 대해 드론과 미사일 공격을 해왔다.

