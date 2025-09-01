대구보건대학교, 언어재활사 선서식 개최

‘글로컬대학’ 대구보건대학교는 언어치료학과가 지난달 30일 본관 3층 대회의실에서 ‘제13회 언어재활사 선서식 및 임상실습 수료식’을 열었다고 1일 밝혔다.

‘언어재활사 선서식 및 임상실습 수료식’을 마치고 재학생 등이 단체로 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

행사에는 재학생과 교직원, 동문, 언어재활사 등 80여 명이 참석해 예비 언어재활사들의 도약을 축하했다.

선서식에 참여한 2학년 학생 29명은 예비 언어재활사로서 전문성과 윤리적 책임을 다할 것을 맹세했다. 임상실습을 앞둔 학생들은 선서문 낭독과 촛불 점화 의식을 통해 언어재활사로서의 소명 의식을 되새겼다. 이어 3학년 임상실습 수료식에서는 실습을 마친 학생들에게 수료증을 수여했다.

우수 실습생과 일본 구마모토 보건과학대 교환학생의 소감 발표가 이어 예비 언어재활사들의 학문적 성과와 글로벌 경험을 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 황하정 언어치료학과장은 “선서에 담긴 진심 어린 약속처럼, 현장에서 만나는 한 사람 한 사람의 이야기에 귀 기울이며 그 다리를 단단히 놓아주는 전문가가 되길 바란다”고 말했다.

이 대학 언어치료학과는 지금까지 약 1300명의 졸업생을 배출했으며, 지역민을 위한 무료 언어치료 임상실습실 운영과 난독언어재활 과정 개설 등으로 실무 역량을 갖춘 전문 인력 양성에 앞장서고 있다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

