아프간 동부서 규모 6.0 지진…"사망자 622명으로 늘어"

아프가니스탄 동부에서 규모 6.0 지진이 발생해 600명 넘게 숨졌다.



1일(현지시간) 로이터통신에 따르면 전날 오후 11시 46분께 아프간 동부 낭가하르주 잘랄라바드 인근에서 발생한 규모 6.0 지진으로 622명이 사망하고 1천500여명이 다쳤다고 아프간 내무부가 밝혔다.

낭가하르주 잘랄라바드 인근에서 발생한 규모 6.0 지진으로 부상당한 어린이들이 병원에서 치료를 받고 있다. 신화연합뉴스

독일 지구과학연구센터(GFZ)에 따르면 이번 지진 진앙은 북위 34.59도, 동경 70.80도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.



샤라파트 자만 아마르 아프간 보건부 대변인은 "여러 마을이 완전히 파괴됐다"며 "구조 작업이 진행 중이며, 많은 지역에서 사상자를 아직 보고하지 못했기 때문에 인명 피해 규모는 달라질 것"이라고 말했다.



당국은 한밤중에 발생한 지진으로 매몰된 생존자를 찾기 위해 인력과 장비를 긴급 투입했으나 구조 작업에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다.



수도 카불 등 각지에서 의료진과 구조대가 급파됐고, 헬리콥터도 동원돼 생존자를 수색하고 부상자를 병원으로 이송하고 있다.



시간이 흐를수록 사상자가 추가로 확인되고 있어 실제 인명피해는 더 늘어날 것으로 예상된다.



지진으로 파키스탄과 인접한 아프간 낭가하르주와 인근 쿠나르주 여러 곳에 막대한 피해가 났다.



낭가하르주 주도인 잘랄라바드는 파키스탄과의 국경 무역 거점이다. 잘랄라바드 인구는 약 30만명이지만, 주변 권역을 포함하면 인구는 이보다 훨씬 많다.



외곽 지역 주택 다수는 진흙 벽돌 등으로 부실하게 지어져 상대적으로 약한 지진에도 취약한 것으로 알려졌다. 이번 지진은 진원도 얕아 피해가 더 큰 것으로 추정된다.



아프간과 파키스탄, 인도로 이어지는 지대는 인도판과 유라시아판이 교차하는 지점이어서 지진이 자주 발생한다.



지난 2023년 10월에는 아프간 서부 헤라트주에서 규모 6.3 강진이 발생해 최소 2천여명이 숨지는 등 사상자 4천500명이 나왔다.

