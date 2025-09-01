우즈벡을 터치하는 ‘맘스터치’…중앙아시아 시장 공략 신호탄

맘스터치앤컴퍼니 김동전 대표이사(왼쪽)와 우즈베키스탄 ONE FOOD LLC의 자파르 대표이사가 지난달 26일 서울 중구 맘스터치앤컴퍼니 본사에서 열린 마스터 프랜차이즈 계약 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 맘스터치앤컴퍼니 제공

토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치가 국내 QSR(퀵 서비스 레스토랑)브랜드 최초 우즈베키스탄 진출로 중앙아시아 시장 공략의 신호탄을 쏘아 올렸다.

맘스터치는 지난달 26일 서울 중구 맘스터치앤컴퍼니 본사에서 우즈벡 현지 기업 ‘UHL CO’의 F&B 전문 자회사인 ‘ONE FOOD LLC’와 현지 외식사업 진출을 위한 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

마스터프랜차이즈는 프랜차이즈 본사가 특정 지역 또는 국가에 대한 가맹사업 권한을 중간가맹사업자에게 부여하는 사업 형태다. 중간가맹사업자는 해당 사업 지역에서 새로운 가맹점 모집과 운영을 책임지며, 본사와 수익을 공유한다.

맘스터치는 ONE FOOD LLC와의 계약으로 국내 QSR 브랜드 최초로 연내 수도 타슈켄트의 핵심상권에 약 150평 규모의 대규모 1호점을 오픈하고 향후 60개까지 매장을 늘릴 예정이다. 우즈벡을 시작으로 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 인근 중앙아시아 국가로 영향력을 넓히고 러시아부터 할랄 시장인 중동까지 실크로드를 타고 ‘맘세권’을 확대해나간다는 계획이다.

ONE FOOD LLC의 자파르 대표이사는 협약식에서 “한국의 주요 햄버거, 치킨 브랜드들을 우즈벡으로 도입하기 위해 오랜 시간 한국 내 여러 유명 브랜드를 집중적으로 검토해 본 결과, 맘스터치가 가장 경쟁력 있는 브랜드라고 판단했다”고 말했다. 이어 “빠르고 안정적인 출점을 통해 소비자들의 많은 사랑을 받을 것으로 확신한다”고 덧붙였다.

대학 시절 우즈벡 무에타이 국가 대표로 활동하며 훈련지인 한국과 인연을 맺은 자파르 대표이사는 물류회사 근무 경력을 기반으로 한국-우즈벡을 오가는 ‘한국통’으로 알려졌다.

맘스터치 관계자는 “국내 QSR 브랜드 최초로 중앙아시아 시장에서 마스터 프랜차이즈 사업을 전개하는 만큼 현지 파트너와 긴밀히 협력해 연착륙 후 성과를 내고 있는 일본시장처럼 K-QSR의 성공 신화를 쓸 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]