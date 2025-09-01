中열병식 첨단무기 예고…"극초음속 미사일, '가짜탄두'로 교란"

[중국중앙(CC)TV 캡처. 재판매 및 DB 금지]

중국이 오는 3일(현지시간) 수도 베이징에서 대규모로 진행하는 열병식에서는 '가짜 탄두'로 적을 교란하는 극초음속 미사일부터 기뢰로 적 잠수함을 타격할 수 있는 무인 잠수정 등 첨단 장비가 대거 공개될 전망이다.



중국중앙(CC)TV는 지난달 30일 전문가 대담을 통해 3일 톈안먼 광장에서 진행될 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁'(제2차 세계대전) 승리 80주년 열병식에 등장할 가능성이 있는 무기들에 대해 해설방송을 진행했다.



중국은 이번 열병식에서 극초음속·전략 미사일과 육해공 무인장비 등 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다고 예고한 상태다.



◇ '사드 무력화' 둥펑-17 업그레이드…"잉지, 타격 범위 밖 발사로 방공망 요격 돌파"



2019년 열병식에서 첫 공개 당시 미군 사드(고고도 미사일 방어체계)를 무력화할 수 있다고 평가받은 중·단거리 극초음속 미사일 '둥펑(東風·DF)-17'은 그동안 성능이 한층 업그레이드됐을 것으로 전망된다.



CCTV 해설위원인 웨이둥쉬는 "둥펑-17은 비행 궤적에 큰 변화를 만들 수 있다. 이를 통해 적 방어시스템을 더 잘 파괴할 수 있을 뿐만 아니라 사거리를 연장할 수 있다"고 말했다.



그는 둥펑-17의 발전 방향과 관련해 "(진짜와) 세트를 이루는 '가짜(미끼) 탄두'로 상대의 조기경보 시스템과 미사일 방어 시스템을 최대한 헷갈리게 할 수 있을 것"이라면서 "상대방은 어떤 것이 진짜이고 가짜인지 잘 모를 것"이라고 기대했다.



이어 "적 방어시스템을 파괴하는 수단이 다양화·다원화될 수 있다"면서 "(궤적 변화, 가짜 탄두에 더해) 기타의 다탄두 방식 등을 통해 향후 더 좋게 적용될 수 있을 것"이라고 말했다.



이번 열병식에는 미 항공모함을 원거리에서 타격할 수 있는 잉지(鷹擊·YJ)-21 극초음속 미사일도 공개될 전망이다.



웨이 해설위원은 잉지 미사일에 대해 "(함정뿐만 아니라) 폭격기가 상대의 방공 시스템의 타격 범위 밖에서 발사해 방공망 요격을 돌파할 수 있다"면서 "폭격기가 발사 후 곧바로 함선으로 돌아오면 전장에서의 생존능력이 더 높아진다"고 봤다.

◇ "대형 무인 잠수정서 기뢰 발사"…젠-20S, 무인기와 협업 가능



우크라이나전쟁에서 드론이 광범위하게 활용되는 등 과학기술 발전에 따라 전쟁 양상이 바뀌었다는 평가가 나오는 가운데, 중국군은 이번 열병식을 통해 무인기(드론) 등을 대거 공개하며 미래전 수행 능력을 과시할 것으로 보인다.



앞선 열병식 예행연습에서는 최신식 초대형 무인 잠수정이 등장했다. 'AJX002'라고 적힌 무인 잠수정은 러시아가 개발 중인 수중 드론 '포세이돈'과 유사하다는 평가를 받고 있다.



웨이 해설위원은 "무인 점수정을 포함한 무인선은 대형화를 발전모델로 하며 다기능화를 실현했다"면서 "(무인정의) 구조가 크면 정보 수집 활동을 할 수 있을 뿐만 아니라 스마트 기뢰를 포함한 수중 무기를 휴대·사용할 수 있다"고 설명했다.



그러면서 "잠수함처럼 목표물을 공격할 수 있으며, 이는 대형 무인잠수기기의 미래 발전 방향"이라고 말했다.



중국은 지난해 말 '드론 항공모함', '헬리콥터 항공모함'으로 불리는 첫 076형 강습상륙함 쓰촨함을 진수했으며, 최근에는 무인기 우전(無偵·WZ)-10 우전-7이 함께 작전을 수행하는 영상을 공개하기도 했다.



중국의 이번 열병식에서는 적군 무인기에 대응하기 위한 '지향성 에너지 무기'(DEW), 레이저, 극초단파 무기 등도 공개될 전망이다.

세계 최초로 2개의 좌석을 갖춘 5세대 스텔스 전투기 젠(殲·J)-20S 등 신형 전투기 등장도 관심을 끄는 부분이다.



예행 연습에서는 신형 스텔스형 공격 드론 '페이훙(FH)-97'로 추정되는 무인 비행체가 공개된 바 있다. FH-97은 유인 항공기와 함께 작전하며 인공지능(AI)으로 독자적 결정을 할 수 있는 '로열 윙맨'으로 알려져 있다.



웨이 해설위원은 "젠-20S는 무인기와 더욱 잘 협력할 수 있을 것"이라고 설명했다.



이어 젠-20이 다양하게 개조 가능하다면서 "전함에 배치돼 특수 감응신호장치로 잠수함을 탐지할 수 있다. 심지어 어뢰를 탑재하고 수중의 잠수함을 직접 타격할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

