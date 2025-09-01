김석필 천안시장 권한대행 “산업현장·축제행사·태풍 안전 최우선 행정체제 가동” 강조

김석필 천안시장 권한대행 부시장이 “시민 안전을 1순위에 놓고 산업현장 안전과 재난에 대비하고 가을철 예정된 행사·축제를 준비해 달라”고 당부했다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장이 1일 천안시청 중회의실에서 확대간부회의를 주재했다.

김 권한대행은 1일 주재한 확대간부회의에서 “사소한 실수가 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 시민의 생명과 안전을 최우선으로 한 시정 운영을 펼쳐야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “중·소규모 건설 공사자 등 전 사업장을 대상으로 전수조사를 시행해 안전관리 실태를 점검하고 근로자 안전교육을 강화해 달라”며 “산업재해는 사전 예방이 가장 확실한 대책인 만큼, 책임감을 갖고 관리 체계를 철저히 마련해야 한다”고 강한 어조로 지시했다.

그러면서 “각 부서에서는 소관 업무별로 발생할 수 있는 사건사고의 상황별 대응방안에 대해 매뉴얼을 구축하길 바란다”며 “민원 발생 시 소관 사안이 아니더라도 유관기관 등과 협조해 유연한 민원대응을 하길 바란다”고 말했다.

기후변화로 인한 잦은 폭염과 폭우를 언급하며, 다가올 가을 태풍에 대한 선제적 대응을 주문했다.

김석필 권한대행은 “올여름 기록적인 폭염과 폭우에 이어 가을 태풍은 폭우와 강풍이 동반될 가능성이 크다”며 “배수시설 점검과 취약지역 관리, 비상연락체계 확인을 통해 작은 피해가 큰 피해로 번지지 않도록 철저히 대비해 달라”고 당부했다.

또 천안흥타령춤축제 2025(9월 24~28일), 천안 피크타임 페스티벌(9월 19일), 노인의 날 기념행사(9월 29일) 등 가을철 주요 행사와 관련해 “수많은 인파가 몰릴 수 있는 만큼 안전사고 대응 체계를 구축하고, 교통·편의 대책과 사전 안내를 철저히 준비해 달라”고 주문했다.

천안=김정모 기자 race1212@segye.com

