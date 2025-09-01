김종국 "예비신부는 비 연예인…절대 공개 안 해"

SBS TV 예능프로그램 '런닝맨' 화면 캡처

가수 겸 방송인 김종국이 예비 신부를 공개할 생각이 없다고 밝혔다.

김종국은 지난달 31일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '런닝맨'에서 결혼 관련 이야기를 했다.

김종국이 결혼식 직전에 결혼 소식을 알린 것을 두고 지석진은 "너는 예전에 태어났으면 독립군을 해야 한다. 입을 다물고 직전까지 이야기를 안 한다"고 말했다.

이에 김종국은 "다른 날 기사를 내면 '런닝맨'에서 플래카드 달 것 같더라"고 했다. 그러면서 "예비신부 절대 공개 안 해…연예 종사자 아냐"라고 전했다.

그러자 유재석은 "안 단다. 너 우리한테는 이래 놓고 '미운 우리 새끼'에서는 예비 신부 공개할 거 아니냐"고 말했다. 김종국은 "절대 안 한다"고 답했다.

김종국은 에비 신부에 대해 "여러분이 절대 모르는 분이다. 연예계 쪽에 계신 분이 아니다"고 했다. 하하는 "채연 누나랑 결혼하는 것 아니었냐"고 해 웃음을 자아냈다.

앞서 김종국은 지난달 18일 공식 팬카페에 자필 편지를 올리고 결혼 소식을 알렸다.

'런닝맨'은 이날 녹화했고, 김종국이 오프닝에서 멤버들에게 결혼 소식을 전했다는 게 이미 보도된 상황이었다.

김종국은 결혼 발표 편지에서 "많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행이냐"며 "잘 살도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 김종국은 오는 5일 서울 모처에서 결혼한다. 상대는 일반인 여성이다.

