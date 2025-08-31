[내일날씨] 전국 대부분 비…‘최악 가뭄’ 강릉엔 고작 5㎜

월요일인 1일 전국 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 강한 비와 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

31일 기상청에 따르면 이날 밤부터 9월1일까지 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 오겠다.

31일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 일대가 메말라 있다. 강릉=뉴스1

이날부터 9월2일까지 예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 30~80㎜ △강원내륙·산지 30~80㎜ △강원동해안 5~10㎜ △대전·세종·충남, 충북 30~80㎜ △광주·전남, 전북 10~60㎜(많은 곳 전남동부 80㎜ 이상) △부산·울산·경남 30~80㎜(많은 곳 부산·경남남해안 100㎜ 이상) △대구·경북, 울릉도·독도 5~60㎜ △제주도 10~60㎜(많은 곳 산지 80㎜ 이상)로 예보됐다.

다만 최악의 가뭄에 시달리고 있는 강원 강릉시 등 동해안에는 5㎜ 안팎의 적은 비만 내릴 것으로 보인다.

당분간 기온은 평년(최저 18~22도, 최고 26~30도)보다 높겠다. 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다.

1일 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 27~34도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 27도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 34도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 32도, 대구 33도, 부산 31도, 제주 33도다.

1일 오전부터 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에는 바람이 시속 30∼50㎞(9∼14㎧)로 매우 강하게 불고 물결도 1.5∼3.5ｍ로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있어 해상 안전사고에 유의해야겠다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

